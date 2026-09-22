Video | Valorile comunității din Câmpeni, recunoscute și distinse cu ocazia Zilei Munților Apuseni

Valorile comunității din Câmpeni, recunoscute și distinse cu ocazia Zilei Munților Apuseni

Cu ocazia Zilei Munților Apuseni – sărbătorită pentru prima dată în acest an pe 21 septembrie, după ce inițiativa a fost adoptată de Parlament la sfârșitul anului trecut și promulgată prin lege în ianuarie 2026 – Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Primăria Orașului Câmpeni și Biblioteca Orășenească „Avram Iancu” Câmpeni, a organizat ieri la Sala de evenimente „Regal” din „Capitala Țării Moților” o întrunire prin care s-au distins personalitățile orașului din domeniul învățământului și cultural-artistic.

Evenimentul s-a bucurat de o prezență impresionantă – reprezentanți ai organizatorilor, membri ai filialelor locale ale Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” și ASTRA, numeroși primari din Apuseni, președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Alba, deputații Florin Roman și deputatul-moț Nicolae Adrian Bara, localnici și alți invitați – și s-a dovedit a fi o întâlnire de suflet în care s-au reunit la un loc valorile ale comunității din Câmpeni, care au fost evidențiate și distinse cu diplome de recunoștință „în semn de prețuire și respect pentru întreaga activitate depusă în domeniul învățământului și al culturii și pentru contribuția adusă la promovarea învățământului românesc de artă din județul Alba, în țară și în lume”.

„Cafeneaua culturală – Ziua Munților Apuseni” – după cum a fost denumită de organizatori – a fost moderată de doamna Daniela Floroian, reprezentant al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și a debutat în sunetele de tulnic ale Grupului de tulnicărese „Moațele” din Câmpeni. Întrunirea a continuat cu mesajul de bun-venit adresat de primarul Cristian Dan Pașca, cu prezentarea „Rolul bibliotecii în comunitate” susținută de managerul Silvan Stâncel, în cadrul căreia au fost prezentate publicațiile realizate de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în cadrul programului „Publicațiile bibliotecii” și cu discursul președintelui Ion Dumitrel, referitor la rolul foarte important al școlii și al culturii în educația societății.

Cea mai mare parte a evenimentului a fost rezervat conferirii unor distincții personalităților din domeniul învățământului și culturii, ca semn de recunoaștere a contribuției acestora la promovarea educației și spiritualității din Câmpeni. Astfel au fost distinse numeroase personalități din localitate, majoritatea prezente, iar cei recompensați au adresat cuvinte de mulțumire, au susținut scurte discursuri, au recitat sau chiar au cântat: ● prof. univ. dr. Ion Cârja – director al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția; ● conf. univ. dr. ing. habil. Cristina Maria Maerescu – decan la Facultatea de Protecția Mediului, Oradea; ● conf. univ. dr. Călin – Tudor Hozan de la Facultatea de Medicină și Farmacie din Oradea; ● dr. în economie și fiscalitate Iosif Simion Mihon – profesor asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, expert în fiscalitate; ● Lucian Mocan, medic primar, doctor în științe medicale, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca; ● Tiberiu Groza – pictor, director al Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan” din Cluj Napoca; ● Mirela Mănescu – renumită interpretă de folclor din zona Munților Apuseni; ● Antonia Motora – mezzo-soprană la Opera Națională Română din Cluj Napoca; ● Mariana Petruța, artist plastic, membră a Asociației Artiștilor Plastici; ● prof. Gheorghe Burz – cetățean de onoare al orașului Câmpeni și fost dirijor al ansamblurilor folclorice din Câmpeni și Alba Iulia; ● prof. Daniel Fonoage – directorul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia; ● Ioan Viorel Sicoe – fost primar al orașului Câmpeni și președinte de onoare al Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” – filiala Câmpeni; ● Maria Ana Motora – profesoară, președintă de onoare a filialei Abrud – Câmpeni a ASTRA; ● Ilie Berindei – artist plastic, profesor de arte în România și Elveția; ● Nicolae Buda – publicist, poet, prozator stabilit în Statele Unite ale Americii.

Totodată, au fost înmânate diplome unor instituții sau asociații culturale care contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al Țării Moților: Biblioteca Orășenească „Avram Iancu” din Câmpeni; Muzeul Orășenesc „Avram Iancu” din Câmpeni; Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni; Grupul de tulnicărese „Moațele” din Câmpeni; Societatea Cultural – Patriotică „Avram Iancu” – filiala Câmpeni și Despărțământul ASTRA „Iosif Sterca – Șuluțiu” Abrud – Câmpeni.

Evenimentul de înaltă ținută a fost marcat de mai multe momente muzicale susținute de violonistul Dan Liviu Cernat, taragotistul Alin Joldeș și o parte a ansamblului „Dor Apusean”, iar renumita interpretă de folclor moțesc Mirela Mănescu-Felea a însuflețit și a ridicat publicul în picioare la sfârșit, cu versurile cântecelor sale patriotice.

Ovidiu CULDA

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