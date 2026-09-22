Accident mortal pe DN 7, în care a fost implicat un tânăr de 23 de ani din județul Alba: O tânără de 21 de ani și-a pierdut viața. Ce s-a întâmplat

O tânără de 21 de ani, din județul Neamț, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs marți dimineața, în jurul orei 03:00, pe DN 7, la ieșirea din localitatea Lazaret, județul Sibiu.

În eveniment au fost implicate un autoturism, un TIR și o autoutilitară condusă de un tânăr de 23 de ani din județul Alba.

Potrivit ISU Sibiu, polițiștii rutieri au intervenit azi dimineață, în jurul orei 03:00, la un accident de circulație, produs pe DN 7, km 246, la ieșirea din localitatea Lazaret.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 7, având direcția de deplasare Vâlcea-Sibiu, o tânără în vârstă de 21 de ani, din județul Neamț, din cauze care urmează a fi stabilite, a pătruns pe sensul opus de circulație si a intrat în coliziune cu un ansamblu tir condus de un cetățean străin în vârstă de 52 de ani. În urma impactului, autoturismul condus de către tânăra în vârstă de 21 de ani, a fost proiectat într-o autoutilitară condusă în aceeași direcție cu aceasta, respectiv Vâlcea-Sibiu, de către un bărbat în vârstă de 23 de ani din județul Alba.

Din nefericire, în urma accidentului rutier, tânăra în vârstă de 21 de ani, a decedat.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale în consecință.

În acest moment, se circulă normal, fără restricții de trafic.

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