Nicușor Dan, reacție după arestarea lui Călin Georgescu: „E atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele”
Nicușor Dan, reacție după arestarea lui Călin Georgescu: „E atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele”
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seară, la New York, referindu-se la reținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, că DIICOT are responsabilitatea de a clarifica toate faptele, subliniind totodată că trebuie respectată prezumția de nevinovăție.
,,Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumpția de nevinovăție, asta e tot ce pot să spun. Mai departe, între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar, există o separație constituțională”, a declarat președintele Nicușor Dan pentru jurnaliștii români, potrivit Agerpres.
Întrebat ce mesaj are pentru acei oameni din societate care îl consideră pe Călin Georgescu o victimă a sistemului, președintele Dan a spus că ,,unul de înțelegere, chiar de simpatie”.
,,Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Și atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Nu pot decât să spun că este o separație a puterilor și, în mandatul ăsta, acționez constituțional și voi acționa constituțional”, a afirmat președintele.
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