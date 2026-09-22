Actualitate

Nicușor Dan, reacție după arestarea lui Călin Georgescu: „E atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Nicușor Dan, reacție după arestarea lui Călin Georgescu: „E atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele”

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seară, la New York, referindu-se la reținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, că DIICOT are responsabilitatea de a clarifica toate faptele, subliniind totodată că trebuie respectată prezumția de nevinovăție.

,,Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumpția de nevinovăție, asta e tot ce pot să spun. Mai departe, între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar, există o separație constituțională”, a declarat președintele Nicușor Dan pentru jurnaliștii români, potrivit Agerpres.

Întrebat ce mesaj are pentru acei oameni din societate care îl consideră pe Călin Georgescu o victimă a sistemului, președintele Dan a spus că ,,unul de înțelegere, chiar de simpatie”.

,,Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Și atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Nu pot decât să spun că este o separație a puterilor și, în mandatul ăsta, acționez constituțional și voi acționa constituțional”, a afirmat președintele.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: Avertismentul pentru șoferi transmis de autorități

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

22 septembrie 2026

De

Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: Avertismentul pentru șoferi transmis de autorități  În noaptea de 21 septembrie spre 22 a nins pentru prima oară în acest sezon pe Transfăgărășan, transmite DRDP Brașov.  Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență, în special în zonele de altitudine, unde temperaturile pot coborî sub pragul de […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania, aproape de finalizare: Începute în urmă cu aproape un sfert de veac, ar putea fi deschise în noiembrie 2026. 22 de ani necesari pentru realizarea a 26 de kilometri

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 septembrie 2026

De

Cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania, aproape de finalizare: Începute în urmă cu aproape un sfert de veac, ar putea fi deschise în noiembrie 2026. 22 de ani necesari pentru realizarea a 26 de kilometri Unul dintre cele mai vechi șantiere ale Autostrăzii Transilvania se apropie de inaugurare. Circulația pe cei 26,35 de kilometri […]

Citește mai mult

Actualitate

Angajații cu familii monoparentale, concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare. Proiectul a trecut de Senat

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

22 septembrie 2026

De

Angajații cu familii monoparentale, concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare. Proiectul a trecut de Senat Senatul a adoptat luni, 21 septembrie 2026, propunerea legislativă de modificare a articolului 147 din Codul muncii prin care angajaților cu familii monoparentale li se acordă un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile […]

Citește mai mult