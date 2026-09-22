VIDEO | Cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania, aproape de finalizare: Începute în urmă cu aproape un sfert de veac, ar putea fi deschise în noiembrie 2026. 22 de ani necesari pentru realizarea a 26 de kilometri
Cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania, aproape de finalizare: Începute în urmă cu aproape un sfert de veac, ar putea fi deschise în noiembrie 2026. 22 de ani necesari pentru realizarea a 26 de kilometri
Unul dintre cele mai vechi șantiere ale Autostrăzii Transilvania se apropie de inaugurare. Circulația pe cei 26,35 de kilometri dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș ar putea fi deschisă în noiembrie 2026, potrivit Asociației Pro Infrastructură. Prima cupă de excavator a fost dată pe acest tronson în urmă cu 22 de ani, iar Construcții Erbașu este al patrulea constructor care încearcă să îl finalizeze.
După peste două decenii de contracte reziliate, licitații reluate și lucrări abandonate, asfaltul a fost așternut pe aproape întregul lot Suplacu de Barcău–Chiribiș al Autostrăzii A3.
Asociația Pro Infrastructură estimează că șoseaua ar putea fi deschisă circulației în noiembrie, deși finalul lunii octombrie rămâne posibil din punct de vedere tehnic.
„Chiar dacă finalul lunii octombrie este teoretic posibil, inaugurarea celor 26,35 de kilometri dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș se va face în noiembrie”, susțin reprezentanții organizației.
Asfalt pe aproape întregul lot
Pe cea mai mare parte a traseului există deja asfalt. Lucrările rămase sunt concentrate în câteva puncte sensibile, între care zona culeei sudice a viaductului de la Suplacu de Barcău și conexiunea din apropierea localităților Porț și Marca.
„Acum avem asfalt peste tot, mai puțin pe o secțiune de terasament în apropiere de culeea sudică a viaductului de la Suplacu de Barcău și la conexiunea «semi-nod» de lângă Porț/Marca”, a transmis Asociația Pro Infrastructură, potrivit Mediafax.
Organizația apreciază că antreprenorul Construcții Erbașu a avut o mobilizare bună la începutul proiectului, dar că ritmul lucrărilor a scăzut ulterior, în special în punctele critice de pe sectorul Porț–Suplacu de Barcău.
Pentru deschiderea circulației trebuie finalizate lucrările la terasamente, conexiuni, structuri, marcaje, parapete și celelalte elemente de siguranță rutieră.
De la Bechtel la Erbașu: 22 de ani pentru 26 de kilometri
Istoria tronsonului începe în epoca Bechtel. Lucrările la Autostrada Transilvania au debutat în iunie 2004, în baza controversatului contract încheiat de statul român cu gigantul american.
După retragerea Bechtel, sectorul a trecut prin noi proceduri și contracte, fără ca lucrările să fie finalizate. Pe acest lot s-au succedat, potrivit Pro Infrastructură, patru constructori.
Actualul contract cu firma Construcții Erbașu a fost semnat pe 24 noiembrie 2023 și prevede șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție.
„Se pare că, în sfârșit, scăpăm de unul dintre cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania. Ambele sunt reminiscențe de pe vremea Bechtel. Americanii au dat prima cupă de excavator în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004. Erbașu este al patrulea constructor pe acest tronson”, arată organizația.
Lotul include trei viaducte, opt poduri, opt pasaje și o parcare de scurtă durată. Cea mai importantă structură este viaductul de la Suplacu de Barcău, lung de aproximativ 1,8 kilometri, început tot în perioada Bechtel și rămas ani întregi neterminat.
Încă 28,5 kilometri ar putea fi deschiși în decembrie
Inaugurarea sectorului Suplacu de Barcău–Chiribiș ar putea fi urmată, în decembrie, de deschiderea lotului vecin Chiribiș–Biharia, lung de 28,5 kilometri.
Finalizarea ambelor sectoare ar însemna apariția unei noi porțiuni consistente de autostradă în nord-vestul țării și apropierea A3 de conexiunea cu frontiera româno-ungară.
Tronsonul Biharia–Borș, lung de aproximativ 5,4 kilometri, este deja deschis și se conectează la autostrada M4 din Ungaria. Până la finalizarea lotului Chiribiș–Biharia, sectorul dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș nu va avea însă continuitate completă pe autostradă spre graniță.
Peste 155 de kilometri de autostradă între Sălaj și Târgu Mureș
Pro Infrastructură estimează că tot în decembrie ar putea fi deschisă integral circulația între Poarta Sălajului și Nădășelu.
„Avem încredere că în decembrie vom circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și mai departe pe A3 până la Târgu Mureș, peste 155 de kilometri”, afirmă reprezentanții asociației.
Pe șantierul Zimbor–Nădășelu, construit de UMB, turcii de la Ozaltin au montat toate grinzile viaductului de la Nădășelu și au turnat ultimul segment al deschiderilor realizate în consolă. La Topa Mică, suprabetonarea viaductului a fost finalizată.
Contractul pentru tronsonul Zimbor–Nădășelu a fost semnat în decembrie 2020. Deschiderea acestuia ar crea o legătură continuă pe autostradă de peste 155 de kilometri, de la Poarta Sălajului până la Târgu Mureș.
Termenele din noiembrie și decembrie reprezintă estimări ale Asociației Pro Infrastructură. Inaugurarea efectivă depinde de ritmul constructorilor, de condițiile meteo, de încheierea tuturor lucrărilor și de recepția autorităților.
Video: Asociația Pro Infrastructură
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