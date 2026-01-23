VIDEO | Un ghid de turism din Alba Iulia a dat ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă mai multe puncte de interes din Cetatea Alba Carolina: „N-am văzut nicio gașcă de politicieni la deszăpezire pe aici, se vede că nu e cald și nu e campanie electorală”
Un ghid de turism din Alba Iulia a dat ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă mai multe puncte de interes din Cetatea Alba Carolina: „N-am văzut nicio gașcă de politicieni la deszăpezire pe aici, se vede că nu e cald și nu e campanie electorală”
Cristian Kalanyos, ghid de turism din Alba Iulia, a dat temporar ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă prin forțe proprii mai multe puncte de interes din Cetatea Alba Carolina.
Este vorba, între altele, de zonele Obeliscului și machetei Cetății, din Piața Tricolorului, în fața Catedralei Încoronării.
„Am văzut o serie de turisști care au alunecat și am zis că, dacă oricum nu am altă activitate (n.a. aluzie la numărul redus de vizitatori ai Cetății Alba Carolina din această perioadă, pot face și eu atâta lucru…”, și-a explicat gestul Cristian Kalanyos.
Acesta și-a exprimat, în stilul caracteristic, franc, și un mare of… de sezon: „E foarte interesant că atunci când era cald și era campanie electorală erau tot felul de grupări pe aici, de politicieni, de sinecuriști, de membri de partid, de lipitori de afișe. Acum n-am văzut să facă nicio gașcă. Când era vremea de stat pe la terasă, când se împărțeau flyere, broșuri, era mult mai multă mișcare pe aici.
Cred că și acum se puteau face mobilizări la nivel de astfel de organizații, să pună mâna să curețe câte-o scară de aici. Consider că așa se putea face treabă bună prin Cetate în privința deszăpezirii”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
AMENDĂ penală de 7.160 de lei pentru bărbatul din Zlatna care a postat un video (live) pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă cu furci și topoare: Decizie definitivă în instanță
AMENDĂ penală de 7.160 de lei pentru bărbatul din Zlatna, care a postat un video (live) pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă cu furci și topoare: Decizie definitivă în instanță Bărbatul din Zlatna, care a postat un video (live), pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026 și 26.01.2026-01.02.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026 și 26.01.2026-01.02.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALBA IULIA, Strada EMIL RACOVITA partial, Strada ARIESULUI partial, Bulevard BD.REPUBLICII partial 02/02/2026 09:00 – […]
31 ianuarie 2026 | Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia: Competiție de robotică cu roboți. Vor participa 20 de echipe din mai multe județe
Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia: Competiție de robotică cu roboți. Vor participa 20 de echipe din mai multe județe Pe data de 31 ianuarie 2026, municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia, un eveniment dedicat educației STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică), creativității și spiritului de echipă, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anul școlar 2026-2027: Ministerul propune modificări în structura anului școlar
Anul școlar 2026-2027: Ministerul propune modificări în structura anului școlar Un proiect impus de Minister, lansat în dezbatere menționează că...
Penalizări pentru edilii care nu-și strâng taxele și nu opresc șantierele-fantomă. Bolojan: ,,Încasăm sume mult mai mici decât media UE”
Penalizări pentru edilii care nu-și strâng taxele și nu opresc șantierele-fantomă. Bolojan: ,,Încasăm sume mult mai mici decât media UE”...
Știrea Zilei
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea...
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările...
Curier Județean
AMENDĂ penală de 7.160 de lei pentru bărbatul din Zlatna care a postat un video (live) pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă cu furci și topoare: Decizie definitivă în instanță
AMENDĂ penală de 7.160 de lei pentru bărbatul din Zlatna, care a postat un video (live) pe o rețea de...
VIDEO | Un ghid de turism din Alba Iulia a dat ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă mai multe puncte de interes din Cetatea Alba Carolina: „N-am văzut nicio gașcă de politicieni la deszăpezire pe aici, se vede că nu e cald și nu e campanie electorală”
Un ghid de turism din Alba Iulia a dat ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă mai multe puncte...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute În data de 24 ianuarie...
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră În fiecare an, în...