Curier Județean

VIDEO | Un ghid de turism din Alba Iulia a dat ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă mai multe puncte de interes din Cetatea Alba Carolina: „N-am văzut nicio gașcă de politicieni la deszăpezire pe aici, se vede că nu e cald și nu e campanie electorală”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Cristian Kalanyos, ghid de turism din Alba Iulia, a dat temporar ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă prin forțe proprii mai multe puncte de interes din Cetatea Alba Carolina.

Este vorba, între altele, de zonele Obeliscului și machetei Cetății, din Piața Tricolorului, în fața Catedralei Încoronării.

„Am văzut o serie de turisști care au alunecat și am zis că, dacă oricum nu am altă activitate (n.a. aluzie la numărul redus de vizitatori ai Cetății Alba Carolina din această perioadă, pot face și eu atâta lucru…”, și-a explicat gestul Cristian Kalanyos.

Acesta și-a exprimat, în stilul caracteristic, franc, și un mare of… de sezon: „E foarte interesant că atunci când era cald și era campanie electorală erau tot felul de grupări pe aici, de politicieni, de sinecuriști, de membri de partid, de lipitori de afișe. Acum n-am văzut să facă nicio gașcă. Când era vremea de stat pe la terasă, când se împărțeau flyere, broșuri, era mult mai multă mișcare pe aici.

Cred că și acum se puteau face mobilizări la nivel de astfel de organizații, să pună mâna să curețe câte-o scară de aici. Consider că așa se putea face treabă bună prin Cetate în privința deszăpezirii”.

