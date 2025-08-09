VIDEO ȘTIREA TA | Vulpe surprinsă cu o pisică în gură, în Cetatea Alba Carolina: Cumătra vulpe se plimba nestingherită cu prada după ea, fără să îi pese de prezența umană
O vulpe a fost surprinsă cu o pisică în gură, în Cetatea Alba Carolina: Cumătra vulpe se plimba nestingherită cu prada după ea, fără să îi pese de prezența umană
Întâmplare inedită vineri noaptea în Cetatea Alba Carolina, unde o vulpe a fost surprinsă, în zona dintre cele două catedrale, cu o pisică în gură. Una dintre persoanele aflate la acea oră acolo a reuşit s-o filmeze în timp ce se plimba ţanţoşă cu prada proaspăt prinsă.
Pe imagini se vede cum animalul se plimbă nestingherit, fără să fie câtuși de puțin deranjată de prezenţa umană. Pentru câteva secunde, aceasta se oprește și îi cercetează atentă pe cei aflați la câțiva pași de ea, apoi își vede în continuare de drum, bineînţeles cu prada după ea.
Sunt cu siguranţă înfometată, cumătra vulpe a vânat ce a găsit prin Cetate, cel mai probabil ducând în gură o amărâtă de pisică.
Nu este prima dată însă când vulpile se aventurează pe străzile din Alba Iulia, fiind destul de des filmate de albaiulieni cum se plimbă nestingherite.
