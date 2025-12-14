VIDEO | Siguranța nu e un artificiu: Avertismentul transmis de IPJ Alba cu privire la articolele pirotehnice din perioada sărbătorilor
Siguranța nu e un artificiu: Avertismentul transmis de IPJ Alba cu privire la articolele pirotehnice din perioada sărbătorilor
Inspectoratul Județean de Polițe Alba a emis un comunicat despre reglementările legale privind folosirea articolelor pirotehnice și despre măsurile de prevenție luate de autorități.
Conform noilor prevederi legale, persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1, considerate cu risc scăzut.
În această categorie intră obiecte precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni și granulele scânteietoare.
- Cumpărați doar articole pirotehnice permise de lege și doar de la comercianți autorizați!
- Verificați dacă produsele sunt etichetate în limba română!
- Sesizați autoritățile atunci când observați vânzări ilegale!
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au intensificat activitățile, a explicat IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, lângă stația de Salvare
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, lângă stația de Salvare Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe Calea Moților, astăzi, 14 decembrie, în jurul orei 12:20. Din primele informații, poliția locală dirijează circulația în aceste momente. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru […]
FOTO | Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt foarte bucuros”
Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt foarte bucuros” Attila Malnasi, sportiv la CSM Unirea Alba Iulia, a reușit să obțină victorie în Cupa României la ciclocros, pentru al cincilea an consecutiv. Sportivul a mărturisit, printr-o postare publicată pe o rețea de […]
FOTO | Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR
Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR Primăria Alba Iulia a recepționat lucrările de renovare energetică realizate la Blocul A3-A8 din municipiu. Zeci de familii beneficiază acum de spații eficiente energetic, printr-o finanțare de peste 15 milioane prin PNRR. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Autostrada A 1 Sibiu–Pitești prinde viață: A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se va putea circula pe acest lot
Autostrada A 1 Sibiu–Pitești prinde viață: A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se va...
Economistul Radu Georgescu: Piața imobiliară din România a intrat într-o fază de prăbușire
Economistul Radu Georgescu: Piața imobiliară din România a intrat într-o fază de prăbușire Economistul Radu Georgescu avertizează că piața imobiliară...
Știrea Zilei
VIDEO | Aiudeanca Avram Andreea Daniela, vicecampioană la Campionatul Naţional pe clase de la Reșița: ,,Ea visează să își facă clubul ei de dans sportiv”
Aiudeanca Avram Andreea Daniela, vicecampioană la Campionatul Naţional pe clase de la Reșița: ,,Ea visează să își facă clubul ei...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
VIDEO | Siguranța nu e un artificiu: Avertismentul transmis de IPJ Alba cu privire la articolele pirotehnice din perioada sărbătorilor
Siguranța nu e un artificiu: Avertismentul transmis de IPJ Alba cu privire la articolele pirotehnice din perioada sărbătorilor Inspectoratul Județean...
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, lângă stația de Salvare
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, lângă stația de Salvare Două autoturisme au fost...
Politică Administrație
Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei
Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect
Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...
Opinii Comentarii
14 decembrie: 70 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite
14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite În urmă cu 70 de ani, la...
În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza
În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...