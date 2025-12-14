Rămâi conectat

VIDEO | Siguranța nu e un artificiu: Avertismentul transmis de IPJ Alba cu privire la articolele pirotehnice din perioada sărbătorilor

acum 21 de minute

Siguranța nu e un artificiu: Avertismentul transmis de IPJ Alba cu privire la articolele pirotehnice din perioada sărbătorilor

Inspectoratul Județean de Polițe Alba a emis un comunicat despre reglementările legale privind folosirea articolelor pirotehnice și despre măsurile de prevenție luate de autorități.

Conform noilor prevederi legale, persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1, considerate cu risc scăzut.

În această categorie intră obiecte precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni și granulele scânteietoare.

  • Cumpărați doar articole pirotehnice permise de lege și doar de la comercianți autorizați!
  • Verificați dacă produsele sunt etichetate în limba română! 
  • Sesizați autoritățile atunci când observați vânzări ilegale!

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au intensificat activitățile, a explicat IPJ Alba.

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea