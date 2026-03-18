VIDEO | SCANDAL la Ponor: Bărbat de 43 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 69 de ani. De la ce a plecat totul

Un bărbat de 43 de ani, din Ponor, a fost reținut de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 69 de ani. Scandalul a pornit de la discuții purtate în contradictoriu privind îngrijirea animalelor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 martie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Ponor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de ieri, 17 martie 2026, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, l-ar fi agresat fizic, în timp ce se afla în curtea unui imobil de pe raza localității Ponor, în satul După Deal, folosind un obiect contondent, pe un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din localitatea Ponor, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu privind îngrijirea animalelor, provocându-i leziuni corporale pentru a căror îngrijire ar fi necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul urmează să fie prezentat unității de parchet competente pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

