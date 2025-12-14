VIDEO | Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa, am crescut așa”

Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa, am crescut așa”

În satul Boțani, comuna Râmeț, județul Alba, își mai duce traiul o singură familie de vârstnici. Dacă în trecut, în zonă locuiau aproximativ 15 familii, în prezent doar familia Meteșan a mai rămas.

Unul dintre motivele pentru care oamenii nu aleg să locuiască în zonă este așezarea geografică a satului, aflat între comunele Întregalde și Râmeț, într-o zonă destul de greu accesibilă.

Reporterii ziarulunirea.ro au avut ocazia să discute cu Valer Meteșan, ultimul bărbat stabilit în satul Boțani, despre traiul pe care îl duce. El a recunoscut că celelalte persoane care au locuit în sat fie au murit, fie au plecat în alte zone mai populate, care oferă mai multe posibilități.

Cum e viața când locuiești într-un sat pustiu

Bărbatul locuiește de 40 de ani în Boțani, iar despre viața din sat spune că „e și mai greu, și mai ușor”. Cei doi soți își câștigă traiul, în principal, din creșterea animalelor, având nu mai puțin de 15 vaci în grijă și un cal, pe care îl folosește pentru transport. În ceea ce privește alimentele de bază, unele dintre ele și le produc singuri, cum ar fi pâinea sau laptele.

Deși în trecut în sat trăiau mai mulți oameni, în prezent doar familia Meteșan își mai duce veacul în zonă. Despre calitatea vieții, bărbatul spune: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa, am crescut așa. Doar eu și nevasta”.

Doar copiii și nepoții îi mai vizitează

Totuși, din când în când, cei cinci copii și nepoții mai trec, atunci când le permite vremea, prin Boțani, pentru a-și petrece timpul alături de cei doi vârstnici.

Singurul beneficiu pe care îl are Valer Meteșan din partea statului este un ajutor social.

Astfel, într-un sat parcă uitat de lume, două suflete încă își duc traiul, bucurându-se de lucrurile simple și de un mod de viață modest.

