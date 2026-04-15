VIDEO | Lucrările de construire a noului pod de pe DN 74A de la Cărpiniș, au început: Autoritățile spun că nu mai acceptă întârzieri

Lucrările de construire a noului pod de pe DN 74A de la Cărpiniș, au început: Autoritățile spun că nu mai acceptă întârzieri

Lucrările pentru desființarea podului vechi și construirea unui pod nou pe DN 74A, în zona Cărpiniș din Roșia Montană, au început astăzi, după ce structura existentă a fost grav afectată de fenomenele hidrometeorologice din anul 2021.

Noul pod ar urma să asigure condiții de circulație mai sigure pentru locuitori și pentru toți participanții la trafic care tranzitează DN 74A.

Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba, astăzi, la Roșia Montană, în zona Cărpiniș, pe DN 74A, a avut loc o întâlnire de lucru în teren privind demararea lucrărilor de desființare a podului existent și construire a unui pod nou, după ce acesta a fost grav afectat de fenomenele hidrometeorologice din anul 2021.

La verificările din teren au participat prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, subprefectul Sandu Heler, primarul comunei Roșia Montană, domnul Eugen Furdui, șeful Secției de Drumuri Naționale Alba, domnul Andrei Cârja, reprezentanții constructorului, precum și dirigintele de șantier.

În cadrul vizitei la fața locului, prefectul județului Alba a transmis un mesaj ferm și fără echivoc către toți factorii implicați:

„Am dispus reprezentanților SDN Alba și dirigintelui de șantier să trateze această lucrare cu maximă responsabilitate și să respecte strict termenele asumate. Nu mai accept întârzieri sau blocaje administrative. Cetățenii din zonă au așteptat prea mult. Siguranța și accesul rutier nu sunt negociabile.”

Totodată, prefectul a subliniat că lucrările au fost demarate efectiv chiar astăzi, odată cu mobilizarea în teren a utilajelor și echipelor de execuție.

Instituția Prefectului – Județul Alba tratează această investiție ca o prioritate majoră, având în vedere impactul direct asupra siguranței cetățenilor și asupra conectivității rutiere din zonă. Monitorizarea implementării lucrărilor se va realiza în mod constant, pentru a asigura respectarea termenelor și a standardelor de calitate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI