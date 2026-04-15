VIDEO | Lucrările de construire a noului pod de pe DN 74A de la Cărpiniș, au început: Autoritățile spun că nu mai acceptă întârzieri
Lucrările de construire a noului pod de pe DN 74A de la Cărpiniș, au început: Autoritățile spun că nu mai acceptă întârzieri
Lucrările pentru desființarea podului vechi și construirea unui pod nou pe DN 74A, în zona Cărpiniș din Roșia Montană, au început astăzi, după ce structura existentă a fost grav afectată de fenomenele hidrometeorologice din anul 2021.
Noul pod ar urma să asigure condiții de circulație mai sigure pentru locuitori și pentru toți participanții la trafic care tranzitează DN 74A.
Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba, astăzi, la Roșia Montană, în zona Cărpiniș, pe DN 74A, a avut loc o întâlnire de lucru în teren privind demararea lucrărilor de desființare a podului existent și construire a unui pod nou, după ce acesta a fost grav afectat de fenomenele hidrometeorologice din anul 2021.
La verificările din teren au participat prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, subprefectul Sandu Heler, primarul comunei Roșia Montană, domnul Eugen Furdui, șeful Secției de Drumuri Naționale Alba, domnul Andrei Cârja, reprezentanții constructorului, precum și dirigintele de șantier.
În cadrul vizitei la fața locului, prefectul județului Alba a transmis un mesaj ferm și fără echivoc către toți factorii implicați:
„Am dispus reprezentanților SDN Alba și dirigintelui de șantier să trateze această lucrare cu maximă responsabilitate și să respecte strict termenele asumate. Nu mai accept întârzieri sau blocaje administrative. Cetățenii din zonă au așteptat prea mult. Siguranța și accesul rutier nu sunt negociabile.”
Totodată, prefectul a subliniat că lucrările au fost demarate efectiv chiar astăzi, odată cu mobilizarea în teren a utilajelor și echipelor de execuție.
Instituția Prefectului – Județul Alba tratează această investiție ca o prioritate majoră, având în vedere impactul direct asupra siguranței cetățenilor și asupra conectivității rutiere din zonă. Monitorizarea implementării lucrărilor se va realiza în mod constant, pentru a asigura respectarea termenelor și a standardelor de calitate.
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon
Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon Echipa managerială a Liceului „H.C.C.” Abrud a transmis miercuri, 15 aprilie 2026 felicitări publice elevilor Mihai Paul Toader (clasa a XI-a) și Ioan Alexandru Pripon (clasa a XII-a) pentru […]
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare Un echipaj pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate la Vinerea, zona Militar, pe centura nouă. Conform ISU Alba, echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru […]
INCENDIU pe Autostrada A10, Sebeș – Turda, zona Beldiu: Un autoturism arde ca o torță. Intervin pompierii
INCENDIU pe Autostrada A10, Alba -Turda, zona Beldiu: Un autoturism arde ca o torță. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit, miercuri, 15 aprilie 2026, la un autoturism aflat pe autostrada A10, pe sensul de mers Alba – Turda, în zona localității Beldiu, la aproximativ kilometrul 33. La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu […]
Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat
Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat O analiză Reuters...
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii aprilie 2026
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii...
Fitch Ratings: Profilul de credit de sine stătător al municipiului Alba Iulia depășește cu trei trepte ratingul României
Fitch Ratings: Profilul de credit de sine stătător al municipiului Alba Iulia depășește cu trei trepte ratingul României Agenția internațională...
AMENZI de peste 80.000 de lei în urma controalelor făcute de DSVSA Alba în perioada Sărbătorilor Pascale 2026: A fost sancționat și transportul animalelor fără documente de mișcare
AMENZI de peste 80.000 de lei în urma controalelor făcute de DSVSA Alba în perioada Sărbătorilor Pascale 2026: A fost...
FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon
Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026:...
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare Un echipaj pirotehnic...
FOTO | Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...