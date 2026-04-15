Curier Județean

VIDEO | Lucrările de construire a noului pod de pe DN 74A de la Cărpiniș, au început: Autoritățile spun că nu mai acceptă întârzieri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

De

Lucrările de construire a noului pod de pe DN 74A de la Cărpiniș, au început: Autoritățile spun că nu mai acceptă întârzieri

Lucrările pentru desființarea podului vechi și construirea unui pod nou pe DN 74A, în zona Cărpiniș din Roșia Montană, au început astăzi, după ce structura existentă a fost grav afectată de fenomenele hidrometeorologice din anul 2021.

Noul pod ar urma să asigure condiții de circulație mai sigure pentru locuitori și pentru toți participanții la trafic care tranzitează DN 74A.

Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba, astăzi, la Roșia Montană, în zona Cărpiniș, pe DN 74A, a avut loc o întâlnire de lucru în teren privind demararea lucrărilor de desființare a podului existent și construire a unui pod nou, după ce acesta a fost grav afectat de fenomenele hidrometeorologice din anul 2021.

La verificările din teren au participat prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, subprefectul Sandu Heler, primarul comunei Roșia Montană, domnul Eugen Furdui, șeful Secției de Drumuri Naționale Alba, domnul Andrei Cârja, reprezentanții constructorului, precum și dirigintele de șantier.

În cadrul vizitei la fața locului, prefectul județului Alba a transmis un mesaj ferm și fără echivoc către toți factorii implicați:

„Am dispus reprezentanților SDN Alba și dirigintelui de șantier să trateze această lucrare cu maximă responsabilitate și să respecte strict termenele asumate. Nu mai accept întârzieri sau blocaje administrative. Cetățenii din zonă au așteptat prea mult. Siguranța și accesul rutier nu sunt negociabile.”

Totodată, prefectul a subliniat că lucrările au fost demarate efectiv chiar astăzi, odată cu mobilizarea în teren a utilajelor și echipelor de execuție.

Instituția Prefectului – Județul Alba tratează această investiție ca o prioritate majoră, având în vedere impactul direct asupra siguranței cetățenilor și asupra conectivității rutiere din zonă. Monitorizarea implementării lucrărilor se va realiza în mod constant, pentru a asigura respectarea termenelor și a standardelor de calitate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

15 aprilie 2026

De

Un tânąr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan" Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon Echipa managerială a Liceului „H.C.C." Abrud a transmis miercuri, 15 aprilie 2026 felicitări publice elevilor Mihai Paul Toader (clasa a XI-a) și Ioan Alexandru Pripon (clasa a XII-a) pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

15 aprilie 2026

De

Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare  Un echipaj pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate la Vinerea, zona Militar, pe centura nouă. Conform ISU Alba, echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU pe Autostrada A10, Sebeș – Turda, zona Beldiu: Un autoturism arde ca o torță. Intervin pompierii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 aprilie 2026

De

INCENDIU pe Autostrada A10, Alba -Turda, zona Beldiu: Un autoturism arde ca o torță. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit, miercuri, 15 aprilie 2026, la un autoturism aflat pe autostrada A10, pe sensul de mers Alba – Turda, în zona localității Beldiu, la aproximativ kilometrul 33.  La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu […]

Citește mai mult