VIDEO | Intervenții de deszăpezire pe toate drumurile naționale din județ: Alba, sub cod galben de ninsori, ger și polei. Zonele unde se acționează cu utilajele

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

În mai multe zone din Alba se intervine marți după-masa pentru deszăpezirea drumurilor naționale. Județul nostru se află până miercuri dimineața sub cod galben de ninsori, ger și polei. 

În contextul avertizărilor meteorologice și al ninsorilor abundente, se intervine pe toate tronsoanele de drumuri naționale din județ pentru menținerea siguranței traficului rutier.

În acest moment, SDN Alba acționează cu utilajele de deszăpezire și combatere a poleiului pe următoarele sectoare de drum:

• DN 1R, km 62–80 – combatere și deszăpezire, în acțiune 1 ATB;

• DN 75, km 29–60 – combatere și deszăpezire, în acțiune 2 ATB și 1 UMF;

• Varianta ocolitoare Alba Iulia și DN 1 – caros, se acționează cu 3 ATB;

• DN 74:

• km 50–68 – deszăpezire, în acțiune 1 ATB + 1 UMF;

• km 68–100 – deszăpezire, în acțiune 2 ATB;

• DN 14B, km 0–22 – combatere polei.

Echipele sunt mobilizate permanent în teren și intervin în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să respecte indicațiile personalului din teren și să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

