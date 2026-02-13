Curier Județean

VIDEO | Impozit plătit cu două găleți pline cu monede la Aiud: Revolta unui bărbat față de creșterea dărilor locale

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

VIDEO | Impozit plătit cu două găleți pline cu monede la Aiud: Revolta unui bărbat față de creșterea dărilor locale

Un bărbat din municipiul Aiud a ales o metodă inedită pentru a-și achita impozitele. A adus două găleți pline cu monede la Serviciul impozite și taxe locale  pentru a-și plăti dările la stat.

Bărbatul a anunțat funcționarii publici că în cele două găleți se află suma necesară pentru a achita impozitele pe care le are de plătit, suma fiind peste 1.000 de lei.

Întrebat de ce a recurs la acest gest, bărbatul a spus că motivul este scumpirea taxelor de către Guvernul Bolojan și acceptate de primari din zonă.

,,Să-mi plătesc taxele mărite de Guvernul Bolojan, sprijinite de primari”, a explicat bărbaul.

În filmarea publicată pe o rețea de socializare, se poate auzi cum o funcționară publică vorbește la telefon despre situația creată de bărbat.

