VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță

Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță

O autoutilitară de transport marfă a fost cuprinsă de flăcări astăzi, 14 aprilie 2026, pe autostrada A10, zona Teiuș – Aiud.

Din primele informații disponibile, incendiul se manifestă la o autoutilitară de transport marfă, în zona kilometrului 30 de pe autostrada A10.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10 în zona loc. Teius, sens Teius-Aiud.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifesta cu ardere generalizată la o autoutilitara de transport marfa.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE ISU Alba

Incendiul a fost stins. Autoritara la momentul izbucnirii incendiul nu era încărcată cu marfă. Fara victime.

