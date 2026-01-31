VIDEO | Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs, idei și soluții inspirate din modul în care oamenii pun în valoare trecutul
Municipiul Alba Iulia găzduiește, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia, un eveniment dedicat educației STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică), creativității și spiritului de echipă, adresat copiilor și adolescenților cu vârste între 9 și 16 ani.
Evenimentul are loc la Mercur Events, Str. Gheorghe Șincai nr. 7, Alba Iulia, Sala Mercur Lux, în intervalul 08:00–18:30, cu acces liber pentru public începând cu ora 12:00.
Regionala este organizată de Asociația Clubul Informaticii Economice – CyberKnowledgeClub, partener oficial al programului FIRST LEGO League în România, împreună cu Team XEO #14278 (FIRST Tech Challenge), susținută de Asociația XEO, organizație care se implică în activitățile educaționale și de robotică ale elevilor din cadrul Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.
Programul evenimentului (31 ianuarie 2026)
• 08:00 – 09:00 – Înregistrarea participanților
• 09:00 – 10:00 – Festivitatea de deschidere
• 10:00 – 12:30 – Desfășurarea probelor
• 12:30 – 13:00 – Pauză
• 13:00 – 16:00 – Desfășurarea probelor
• 17:00 – Festivitatea de premiere a participanților
Ce este FIRST LEGO League
FIRST LEGO League (FLL) este una dintre cele mai populare competiții educaționale de robotică din lume, în care echipele îmbină construcția și programarea roboților LEGO cu cercetarea și prezentarea unui proiect de inovare, dezvoltând abilități esențiale precum lucrul în echipă, gândirea critică și comunicarea.
Tema sezonului 2025–2026: UNEARTHED™
Sezonul curent, UNEARTHED™, îi provoacă pe elevi să exploreze idei și soluții inspirate din modul în care oamenii descoperă, protejează și pun în valoare trecutul — de la arheologie și patrimoniu, la tehnologiile moderne care pot ajuta comunitățile să „scoată la iveală” povești, obiecte și locuri importante.
Participare și probe
La Regionala de la Alba Iulia sunt prezente 21 de echipe din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sibiu și Vâlcea (inclusiv 10 echipe din județul Alba).
Pe parcursul zilei, echipele vor participa la:
• Robot Game – meciuri pe teren oficial, în care roboții îndeplinesc misiuni punctate;
• Jurizare – evaluare pe trei componente: Proiect de Inovare, Robot Design și Core Values (valori FIRST: cooperare, respect, fair-play);
• Premiere – recunoașterea performanțelor și a progresului echipelor.
Note importante pentru vizitatori
• Accesul este liber pentru vizitatori începând cu ora 11:00
• Doar elevii care realizează probele au permisiunea de a sta lângă mesele de concurs în timpul examinării;
• Vizitatorii sunt bineveniți, fără acces în sălile de interviu.
Parteneri
Susținătorul principal al evenimentului este STAR ASSEMBLY, companie care susține educația tehnică și inițiativele dedicate tinerilor, contribuind la dezvoltarea comunității locale și la formarea viitoarelor generații de specialiști.
Detalii logistice
• Parcare: disponibilă în cadrul complexului Mercur Events
• Foto-video: se vor realiza fotografii/filmări în scop de promovare, conform acordurilor aplicabile.
