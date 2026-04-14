VIDEO | Doi polițiști s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială: ,,Să învie permisele”

Doi polițiști s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială: ,,Să învie permisele”

Doi polițiști din Brăila au ajuns în atenția superiorilor după ce s-au filmat în autospeciala de serviciu, îmbrăcați în uniformă, în timp ce cântau manele.

În imagini, unul dintre agenți spune, cântând: „Să sară permisele, să vină permisele”, potrivit News.ro.

Imaginile cu cei doi au fost postate iniţial pe TikTok, ulterior fiind şterse. În autospeciala de serviciu, în timp ce poliţiştii sunt îmbrăcaţi în uniformă se aud manele. Cei doi agenţi fredonează, iar unul dintre ei spune: ”Să sară permisele, să vină permisele”.

,,Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila a dispus efectuarea de verificări, faţă de cei doi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila, prin intermediul structurii specializate”, a transmis IPJ Brăila.

