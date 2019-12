Video| Crima de la Mediaș a fost săvârșită sub „EMOȚIA PROVOCĂRII“, motivarea instanței de judecată

Crima de la Mediaș a fost săvârșită sub „EMOȚIA PROVOCĂRII“, motivarea instanței de judecată

Procesul crimei care s-a petrecut la Mediaș, în noaptea de 12/13 ianuarie 2019 și în care sunt judecaţi doi bărbaţi din Alba, a ajuns în faza a doua, la Curtea de Apel Alba Iulia. Prima instanţă de judecată, Tribunalul Sibiu, a reţinut o vinovăţie şi în cazul victimei, astfel încât pedepsele date sunt însemnat mai mici decât în alte cazuri de omor.

Cea mai grea pedeapsă a fost dată inculpatului Rusu Marius, cel care a înjunghiat victima. Bărbatul a fost condamnat în acest dosar la 12 ani şi 4 luni, la care a fost adăugat un rest rămas de executat dintr-o pedeapsă anterioară, acesta urmând să execute 14 ani, 5 luni şi 16 zile de închisoare. Anghel Paul a primit 5 ani şi 2 luni de închisoare, iar Otvos Ovidiu Ioan a fost condamnat la 4 ani şi 2 luni de închisoare. Instanţa a mai decis menţinerea celor trei inculpaţi în arest şi a acordat daune totale în valoare de circa 25.000 de lei către trei părţi civile.

În motivare se susţine că modul cum au decurs evenimentele în noaptea respectivă. Astfel, cei trei inculpaţi alături de alţi bărbaţi au intrat în clubul de noapte din Mediaş, iar după câteva zeci de minute mai târziu, un alt grup de bărbaţi, printre care şi tânărul ucis, Marius Andrei Faghiura (25 ani), alături de tatăl său, a intrat în club ducându-se direct la masa inculpaţilor. Rusu Marius a fost lovit cu pumnul de către Marius Faghiura şi ulterior cu pumnii şi picioarele de către un alt bărbat. Rusu a scos un cuţit care îi căzuse din buzunar în timpul altercaţiei, cu care s-a îndreptat către membrii grupului care l-au agresat. Văzând că Rusu Marius se îndreaptă către ei cu un cuţit, membrii grupului din care făcea parte şi victima au părăsit clubul şi au luat-o la fugă către poarta imobilului aflată la aproximativ 20- 30 de metri depărtare de club, aceştia fiind urmaţi imediat de către Rusu Marius, Otvoş Ovidiu şi Anghel Paul.

În continuare, aşa cum se poate observa din vizionarea camerelor de supraveghere aflate la poarta imobilului, victima Faghiura Marius a alunecat pe zăpadă şi a căzut la pământ, fiind astfel ajunsă din urmă de către Rusu Marius şi Otvoş Ovidiu, ambii având în mâna dreaptă câte un cuţit. ”La ora 01:06:59 inculpatul Otvoş Ovidiu se poziţionează în dreptul capului victimei şi o loveşte violent cu piciorul în zona capului de 8 ori. Concomitent, inculpatul Rusu Marius loveşte victima aflată la pământ de 11 ori cu cuţitul în zona membrelor inferioare, acesta fiind împiedicat să mai lovească în continuare cu cuţitul de către Otvoş Ovidiu care îl împinge uşor de deasupra victimei, dar Rusu Marius se apleacă din nou asupra lui Faghiura Marius şi îi mai aplică cu putere o lovitură de cuţit în picior. (…) Imediat după ce Rusu Marius şi Otvoş Ovidiu încetează să mai lovească victima, la ora 01:07:17, în raza camerei de supraveghere apare venind în fugă şi inculpatul Anghel Paul care se îndreaptă direct către victima aflată la pământ si pe care o loveşte cu pumnii şi cu picioarele tot în zona capului, actele de violenţă exercitate de către acest inculpat asupra victimei suprapunându-se în mod conjugat peste cele exercitate de inculpaţii Rusu Marius, Otvoş Ovidiu”, se precizează în motivarea instanţei de la Tribunalul Sibiu.

Agresorul principal a recunoscut integral faptele

În document se mai susţine că, pe parcursul urmăririi penale, Rusu Marius a fost singurul dintre inculpaţi care a relatat cu sinceritate succesiunea evenimentelor din punctul său de vedere, afirmând că a alergat după victimă întrucât acesta îl lovise în interiorul clubului, astfel că l-a lovit de mai multe ori cu cuţitul în picioare, dar nu a avut intenţia de a-l omorî, motiv pentru care toate loviturile i le-a aplicat în zona picioarelor. ”Inculpatul a afirmat că se afla puternic sub influenţa alcoolului, aspect confirmat prin declaraţiile martorilor audiaţi şi ale co-inculpaţilor, astfel că nu mai ţine minte dacă inculpaţii Otvoş şi Anghel au lovit şi ei victima. Despre cuţit, afirmă că l-a băgat în buzunarul de la spate, însă nu mai ţine minte cum l-a pierdut. Faţă de acest inculpat urmează a fi reţinută circumstanţa atenuantă a provocării întrucât a săvârşit fapta sub stăpânirea unei puternice tulburări provocate de violenţele exercitate asupra sa de către victima Faghiura Marius împreună cu numitul C. C.”, afirmă magistratul.

Otvoş Ovidiu a declarat că a fost enervat de faptul că Faghiura Marius l-a lovit pe unchiul său, astfel că a lovit victima de 5-6 ori cu picioarele în zona capului şi a trunchiului în timp ce acesta se afla culcat la pământ. A spus că nu a avut intenţia de a-l înjunghia, deşi a avut un cuţit în mână, l-a lovit doar cu picioarele.

”Constatăm şi faptul că violenţele exercitate în interiorul clubului asupra inculpatului Rusu Marius de către victima Faghiura Marius şi numitul C. C., întrunesc toate cerinţele pentru a putea fi considerate un act de provocare. Astfel, fără niciun conflict anterior între ei, victima se îndreaptă direct către inculpatul Rusu pe care îl loveşte din senin şi în mod repetat cu pumnul în faţă, determinându-i acestuia o stare de puternică tulburare sau emoţie sub imperiul căreia acţionează imediat şi se înarmează cu cuţitul cu care loveşte victima de 11 ori, astfel că şi riposta întruneşte cerinţele legale, fiind comisă (cu intenţie) faţă de una din persoanele care au efectuat actul de provocare, fiind determinată de actul de provocare şi posterioară acestuia”, astfel explică instanţa starea de provocare în care se afla bărbatul din Bucerdea Grânoasă care l-a înjunghit de 11 ori pe tânărul ucis. La Curtea de Apel, procesul va începe în 15 ianuarie 2020.

sursa: adevarul.ro