Performanță extraordinară pentru Georgia Călin, din Sebeș, la Culturism și Fitness: Medalie de argint și bronz la două categorii ale competiției din Cluj-Napoca

Georgia Călin, o tânără din Sebeș, a reușit o performanță dublă la Campionatul Național de Culturism și Fitness, care a avut loc la Cluj-Napoca în perioada 15-19 mai. A obținut două medalii la două categorii ale competiției.

Tânăra din Sebeș a reușit să câștige medalia de argint la categoria „Bikini Junioare 21-23 ani” și medalia de bronz la „Bikini Fitness First Timers,” la Campionatul Național de Culturism și Fitness din Cluj-Napoca.

„Sunt mândră să reprezint România la primul meu concurs. Sunt recunoscătoare pentru parcursul meu sportiv, fiind fostă handbalistă de performanță a echipei LPS Florin Fleșeriu Sebeș, antrenată de domnul Octavian Achimescu, căruia îi datorez omul și sportiva care sunt azi. Am pornit în această călătorie singură și fără vreo informație, trecând prin cursuri și învățând din greu. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung pe o scenă în fața unei mulțimi de oameni de calitate și sportivi. Tot ce pot să zic este că am reușit să-mi înving fricile și limitele și să mă clasez pe un loc neașteptat pentru prima mea competiție. Nu visam nici măcar podiumul, dar am primit evaluarea pentru meritele mele. Și nu în ultimul rând, mulțumiri familiei mele și iubitului meu, care au stat în spatele meu și m-au sprijinit în toată pregătirea. Nu în ultimul rând, mulțumiri sălii Ovy Gold Gym, în care m-am antrenat!” a povestit Georgia Călin, despre performanța reușită, pentru ziarulunirea.ro.

