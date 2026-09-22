Angajații cu familii monoparentale, concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare. Proiectul a trecut de Senat
Angajații cu familii monoparentale, concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare. Proiectul a trecut de Senat
Senatul a adoptat luni, 21 septembrie 2026, propunerea legislativă de modificare a articolului 147 din Codul muncii prin care angajaților cu familii monoparentale li se acordă un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare.
Au fost înregistrate 86 de voturi „pentru” și 22 de abțineri, potrivit Agerpres.
Măsura vizează părinții singuri
Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative inițiate de un grup de parlamentari PSD, UDMR și USR, măsura „nu reprezintă instituirea unui privilegiu, ci recunoașterea unei inegalități de fapt și compensarea unei sarcini suplimentare asumate exclusiv de părintele singur”.
„Impactul bugetar și administrativ al măsurii este redus, având în vedere ponderea relativ limitată a beneficiarilor și faptul că aceasta nu presupune acordarea unor prestații financiare directe din bugetul public”, au explicat inițiatorii.
Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.
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