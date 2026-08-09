Ce înseamnă simbolurile de pe mașina de spălat: Ce indică spirala, floarea de bumbac și alte pictograme. De ce sunt importante simbolurile de pe etichetele hainelor

Fiecare pictogramă de pe afișajul mașinii de spălat haine indică o funcție concepută pentru un anumit tip de țesătură sau mod de spălare, iar alegerea corectă a ciclului poate proteja hainele, poate reduce consumul de apă și energie și poate prelungi durata de viață a electrocasnicului, însă mulți utilizatori aleg aproape întotdeauna aceeași setare, fără să cunoască rolul celorlalte opțiuni.

De la simbolul fluture, întâlnit pe unele modele pentru programul destinat materialelor delicate, până la spirala care indică centrifugarea, semnificația acestor semne diferă uneori de la un producător la altul.

Simbolurile de pe mașina de spălat nu au doar un rol orientativ, ci oferă informații esențiale despre modul în care aparatul trebuie utilizat pentru a proteja hainele și pentru a obține rezultate eficiente.

De ce este important să cunoști simbolurile de pe mașina de spălat

În ultimii ani, mașinile de spălat au devenit tot mai performante și includ zeci de programe adaptate diferitelor tipuri de țesături, niveluri de murdărie sau nevoi de economisire a energiei. În practică, însă, mulți utilizatori aleg aproape întotdeauna același program, fără să știe că celelalte opțiuni pot proteja mai bine hainele, pot reduce consumul de apă și electricitate sau pot îmbunătăți rezultatul spălării.

Alegerea unui program nepotrivit poate avea efecte nedorite. Materialele delicate se pot deteriora în urma unei centrifugări prea intense, articolele din lână se pot micșora, iar hainele foarte murdare pot rămâne necurățate dacă sunt spălate pe un ciclu prea scurt. În același timp, folosirea repetată a temperaturilor ridicate atunci când nu este necesar poate duce la un consum mai mare de energie și poate uza mai repede anumite țesături.

Ce trebuie să știi înainte de a interpreta semnele afișate

Primul lucru pe care trebuie să îl știe orice utilizator este că nu există un standard universal pentru toate simbolurile afișate pe panoul mașinilor de spălat. Deși numeroase pictograme sunt asemănătoare și au aceeași funcție de bază, producătorii își pot personaliza interfața și pot utiliza reprezentări grafice diferite pentru același program.

exemplu, programul pentru haine delicate poate fi reprezentat printr-un fluture, o pană, o rochie sau poate fi identificat exclusiv prin denumirea „Delicate”. În mod similar, programele pentru articole sport, haine pentru copii, pilote sau materiale sintetice pot avea simboluri diferite în funcție de marcă și chiar de seria aparatului.

Din acest motiv, producătorii recomandă consultarea manualului de utilizare al modelului respectiv pentru interpretarea exactă a pictogramelor. Cartea rămâne documentul de referință pentru funcțiile specifice fiecărei mașini de spălat.

Ce înseamnă simbolul fluture de pe mașina de spălat

Printre pictogramele care stârnesc cele mai multe întrebări se numără simbolul fluture. Acesta este utilizat de mai mulți producători pentru a indica programul destinat țesăturilor delicate, însă nu este prezent pe toate modelele de mașini de spălat. Programul este conceput pentru materiale sensibile ori pretențioase, precum mătasea, voalul, dantela, satinul sau alte articole care se pot deteriora ușor în timpul unei spălări obișnuite.

În cadrul acestui ciclu de spălare, tamburul se rotește mai lent și efectuează mișcări mai blânde, temperatura apei este redusă, iar centrifugarea se desfășoară la o viteză mai mică sau este limitată pentru a diminua solicitarea mecanică asupra fibrelor textile.

Acest program este recomandat și pentru hainele cu aplicații decorative, paiete, broderii sau materiale foarte fine care riscă să se deformeze dacă sunt spălate împreună cu articole grele, precum prosoapele sau lenjeriile.

Ce indică simbolul spirală

Simbolul reprezentat printr-o spirală este unul dintre cele mai răspândite și face referire, în cele mai multe cazuri, la centrifugare. Funcția are rolul de a elimina cât mai multă apă din haine înainte de uscare, reducând timpul necesar uscării naturale sau în uscătorul automat.

Majoritatea mașinilor permit reglarea vitezei de centrifugare, exprimată în rotații pe minut. Valorile pot varia de la aproximativ 400 până la 1.600 de rotații pe minut, în funcție de model. O viteză mare este potrivită pentru prosoape, lenjerii și articole din bumbac, deoarece acestea rețin cantități importante de apă și suportă mai bine solicitarea mecanică.

În schimb, pentru cămăși, bluze, haine din viscoză, mătase sau lână este recomandată o centrifugare redusă, deoarece vitezele ridicate pot favoriza șifonarea excesivă, deformarea sau deteriorarea fibrelor. Unele aparate permit inclusiv dezactivarea completă a centrifugării, opțiune utilă pentru articolele delicate.

Ce reprezintă simbolul florii de bumbac

Floarea de bumbac este una dintre cele mai cunoscute pictograme și indică programul destinat țesăturilor din bumbac sau materialelor rezistente. Este ciclul recomandat pentru prosoape, lenjerii de pat, tricouri, cămăși din bumbac și alte articole care suportă temperaturi mai ridicate și o centrifugare intensă.

În funcție de gradul de murdărie și de recomandările de pe etichetă, temperatura poate varia între 20 și 90 de grade Celsius. În prezent, producătorii de mașini de spălat recomandă ca temperaturile foarte ridicate să fie folosite doar atunci când este necesar, deoarece detergenții moderni pot fi eficienți și la temperaturi mai scăzute.

Spălarea la 60 de grade Celsius rămâne recomandată pentru prosoape, lenjerii sau articole care necesită o igienizare mai riguroasă, în timp ce hainele purtate zilnic pot fi curățate eficient și la 30 sau 40 de grade Celsius, dacă nu sunt foarte murdare.

Programul pentru țesături sintetice

Simbolul asociat materialelor sintetice diferă cel mai mult între producători, însă programul are aceeași destinație: spălarea articolelor realizate din poliester, poliamidă, acril, elastan sau amestecuri de fibre. Comparativ cu programul pentru bumbac, ciclul pentru sintetice utilizează mișcări mai blânde și o centrifugare moderată, tocmai pentru a preveni șifonarea excesivă și deteriorarea materialelor.

Acesta este unul dintre cele mai folosite programe în gospodării, deoarece multe haine de zi cu zi sunt fabricate din fibre sintetice sau conțin un amestec de bumbac și poliester. Temperatura recomandată este, în general, de 30 sau 40 de grade Celsius, însă utilizatorii ar trebui să respecte întotdeauna indicațiile de pe eticheta fiecărui articol.

Ce înseamnă simbolul mâinii într-un lighean

Un alt simbol întâlnit pe unele mașini de spălat este mâna introdusă într-un lighean cu apă. Acesta indică programul destinat articolelor care necesită o spălare foarte delicată și reproduce, pe cât posibil, mișcările unei spălări manuale. Programul este recomandat pentru hainele confecționate din materiale sensibile, care nu suportă un ciclu obișnuit de spălare.

Tamburul efectuează mișcări lente și întrerupte, temperatura apei este redusă, iar centrifugarea este limitată sau eliminată complet. Este important de făcut o distincție între simbolul de pe mașina de spălat și cel de pe eticheta hainelor. Dacă eticheta unui articol indică exclusiv spălare manuală, producătorul recomandă ca acesta să nu fie introdus în mașina de spălat, chiar dacă aparatul dispune de un program cu această denumire.

Simbolul ghemului de lână și programul dedicat

Programul pentru lână este reprezentat, în multe cazuri, printr-un ghem de lână și este conceput special pentru articolele realizate din fibre naturale. Lâna își poate modifica forma dacă este spălată la temperaturi ridicate sau supusă unei acțiuni mecanice intense.

Din acest motiv, ciclul utilizează temperaturi scăzute, un nivel redus de apă și mișcări foarte blânde ale tamburului.

Simbolurile de pe etichetele hainelor sunt la fel de importante

Alegerea programului potrivit nu este suficientă dacă nu sunt respectate și instrucțiunile de întreținere înscrise pe eticheta fiecărui articol. Simbolul ligheanului indică dacă produsul poate fi spălat în apă și la ce temperatură maximă. Numărul înscris în interior reprezintă limita recomandată de producător. Un lighean tăiat cu o linie oblică arată că articolul nu trebuie spălat în mașina de spălat, iar simbolul mâinii în lighean indică faptul că este recomandată doar spălarea manuală.

Triunghiul face referire la folosirea înălbitorilor, fierul de călcat indică temperatura maximă permisă la călcare, iar pătratul cu un cerc în interior arată dacă produsul poate fi introdus în uscătorul automat. Respectarea acestor recomandări contribuie la menținerea culorilor, a dimensiunilor și a proprietăților materialelor pentru o perioadă mai lungă.

Cum alegi programul potrivit

Alegerea programului ar trebui făcută pornind de la trei criterii esențiale: tipul materialului, gradul de murdărie și recomandările de pe etichetă. Pentru prosoape și lenjerii, programele dedicate bumbacului și temperaturile mai ridicate sunt, în general, cele mai potrivite. Hainele sintetice se spală eficient la temperaturi moderate, în timp ce articolele din lână, mătase sau alte fibre sensibile necesită cicluri speciale, cu mișcări mai blânde și centrifugare redusă.

Programele ECO sunt recomandate pentru spălările obișnuite, iar ciclurile rapide ar trebui rezervate doar hainelor ușor murdare. În cazul în care există neclarități privind semnificația unui simbol, cea mai sigură soluție rămâne consultarea manualului mașinii de spălat. Deși multe pictograme seamănă între ele, producătorii pot utiliza reprezentări grafice diferite pentru aceeași funcție sau pot atribui unor simboluri semnificații specifice fiecărui model.

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