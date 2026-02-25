VIDEO | Bărbat din Săsciori, reținut de polițiști: A fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru lovire sau alte violențe

Bărbat din Săsciori, reținut de polițiști: A fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru lovire sau alte violențe

Un bărbat de 39 de ani, din comuna Săsciori, a fost reținut de polițiștii din Sebeș și încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 februarie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Săsciori, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 24 februarie 2026, de către Judecătoria Sebeș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

