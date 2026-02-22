VIDEO | Bărbat de 34 de ani din Aiud REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: A lovit cu mașina 2 autoutilitare în toiul nopții
Bărbat de 34 de ani din Aiud REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: A lovit cu mașina 2 autoutilitare în toiul nopții
Un bărbat de 34 de ani din Aiud a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 22 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru conducerea sub influența alcoolului.
Polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, pe strada Gării din municipiul Aiud, în noaptea de 21/22 februarie 2026, în jurul orei 00.30, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.
Din verificările efectuate de polițiștii rutieri care s-au deplasat la fața locului a reieșit că bărbatul, în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gării din municipiul Aiud, a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Ulterior, acesta a intrat în coliziune cu o altă autoutilitară, ambele fiind staționate regulamentar, în afara părții carosabile.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,93 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
video: IPJ Alba
