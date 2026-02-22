Curier Județean

VIDEO | Bărbat de 34 de ani din Aiud REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: A lovit cu mașina 2 autoutilitare în toiul nopții

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Bărbat de 34 de ani din Aiud REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: A lovit cu mașina 2 autoutilitare în toiul nopții

Un bărbat de 34 de ani din Aiud a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru conducerea sub influența alcoolului.

Polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, pe strada Gării din municipiul Aiud, în noaptea de 21/22 februarie 2026, în jurul orei 00.30, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din verificările efectuate de polițiștii rutieri care s-au deplasat la fața locului a reieșit că bărbatul, în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gării din municipiul Aiud, a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Ulterior, acesta a intrat în coliziune cu o altă autoutilitară, ambele fiind staționate regulamentar, în afara părții carosabile.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,93 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

video: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 8 minute

în

22 februarie 2026

De

Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!” În câteva puncte critice din comuna Livezile au fost instalate camere video de supraveghere pentru descurajarea depozitării ilegale de deșeuri. Camerele video sunt funcționale din 10 februarie 2026, a anunțat […]

Citește mai mult

Curier Județean

„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 38 de minute

în

22 februarie 2026

De

„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă” Primăria Municipiului Blaj invită doamnele pensionare din oraş la sărbătoarea „Ziua Femeii” 2026. Evenimentul va fi organizat duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 12.00, la Căminul Cultural din Tiur. Înscrierile se fac până în 3 martie.2026 […]

Citește mai mult

Curier Județean

AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 februarie 2026

De

AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați În noaptea de 21/22 februarie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au acționat, pe raza municipiului Alba Iulia și în zona Munților Apuseni, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto […]

Citește mai mult