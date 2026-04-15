15 – 25 aprilie | Două transporturi agabaritice de 96 de tone vor traversa județul Alba: Vehiculele transportă componente de eoliană. Traseul complet

Două transporturi agabaritice de 96 de tone vor traversa județul Alba: Vehiculele transportă componente de eoliană. Traseul complet

Două transporturi agabaritice care transportă componente de eoliană vor traversa mai multe drumuri din țară în perioada 15 – 25 aprilie, inclusiv din județul Alba.

Vehiculele au o lățime maximă de 5 metri, o masă totală de 96 de tone și o lungime de 40 de metri.

Potrivit DRDP Timișoara, în perioada 15 – 25 aprilie se vor desfășura două transporturi cu depășiri pe traseul: Nădlac II – Ilia – A1 – Lancrăm – A10 – A3 – DEx4 – DN1C – Dej – Mica – DN 17- Suceava – Varianta de Ocolire Suceava – Iași – Răducăneni – Albița PTF. Vehiculele transportă componente de eoliană.

Lățimea maximă a vehiculelor este de 5 m, masa totală 96 tone, lungime 40 m, înălțime 4,45 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră.

Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură însoțirea vehiculelor cu depășiri.

