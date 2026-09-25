Curier Județean

Video | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între mai multe mașini în zona Bazinului Olimpic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Accident rutier la Alba Iulia: Impact între mai multe mașini în zona Bazinului Olimpic 

Un accident rutier s-a produs astăzi, 25 septembrie 2026, în zona Bazinului Olimpic din oraș. Potrivit martorilor, patru autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier. 

Din primele informații disponibile, incidentul s-a petrecut după unul dintre participanții la trafic nu a păstrat distanța corespunzătoare. 

Cel mai probabil, în urma evenimentului rutier nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Știre în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 05.10-11.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 28.09-04.10.2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

25 septembrie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 05.10-11.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 28.09-04.10.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 05.10-11.10.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 BLAJ, Strada GHEORGHE BARITIU 05/10/2026 08:30 – 05/10/2026 16:30  Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | „Spune NU drogurilor și DA sportului!”: Polițiștii din Alba și Asociația Sportivă Flah Basketball Zone – Aiud, demers pentru tineri împotriva consumului de droguri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

în

25 septembrie 2026

De

„Spune NU drogurilor și DA sportului!”: Polițiștii din Alba și Asociația Sportivă Flah Basketball Zone – Aiud, demers pentru tineri împotriva consumului de droguri Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, derulează, în perioada 21 – 25 septembrie 2026, la nivelul județului Alba, activități dedicate evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalității”. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Un biciclist a fost acroșat de un autoturism. Trafic îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

25 septembrie 2026

De

Accident rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Un biciclist a fost acroșat de un autoturism. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia atunci când un biciclist a fost acroșat de un autoturism.  Polițiștii rutier intervin pentru fluidizarea traficului rutier care este îngreunat în aceste momente. Potrivit […]

Citește mai mult