Video | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între mai multe mașini în zona Bazinului Olimpic

Accident rutier la Alba Iulia: Impact între mai multe mașini în zona Bazinului Olimpic

Un accident rutier s-a produs astăzi, 25 septembrie 2026, în zona Bazinului Olimpic din oraș. Potrivit martorilor, patru autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.

Din primele informații disponibile, incidentul s-a petrecut după unul dintre participanții la trafic nu a păstrat distanța corespunzătoare.

Cel mai probabil, în urma evenimentului rutier nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale.

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