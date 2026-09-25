Foto | Polițiștii din Alba, controale la trecerile la nivel cu calea ferată: 14 persoane au murit în accidente, la nivel național, în 2026

Polițiștii din Alba, controale la trecerile la nivel cu calea ferată: 14 persoane au murit în accidente, la nivel național, în 2026

Polițiștii Serviciului Rutier Alba, sprijiniți de polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba, desfășoară astăzi, 25 septembrie 2026, pe raza județului Alba, o acțiune al cărei obiectiv îl constituie prevenirea încălcării regimului de circulație în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, aflate pe raza județului Alba.

Scopul acțiunii este reducerea victimizării populației prin accidente rutiere produse în zona trecerilor la nivel cu calea ferată.

La nivel național, s-au produs, de la începutul anului 2026, până în prezent, 10 accidente rutiere grave din această cauză, în urma cărora au rezultat 14 persoane decedate, 3 persoane rănite grav și 3 persoane rănite ușor.

Astfel de acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare.

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