Sport

Foto | Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de argint la Campionatul European 2026 de Împins din culcat 

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

De

Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de argint la Campionatul European 2026 de Împins din culcat

Tiberiu Mureșan, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia și pregătit de Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting și antrenor al clubului albaiulian, a obținut medalia de argint la Campionatul European de Împins din culcat, competiție care se desfășoară în aceste zile în Lituania.

Sportivul unirist a concurat la categoria veterani M2 (50-59 de ani), +120 kg, și a reușit o performanță de 275 de kilograme, rezultat care i-a adus locul al doilea și medalia de argint.

„Este o nouă medalie importantă pentru CS Unirea Alba Iulia la o competiție internațională de anvergură și un rezultat care confirmă valoarea sportivilor secției de powerlifting a clubului.

CS Unirea Alba Iulia va fi reprezentat la Campionatul European și duminică, 9 august, când Florin Lupaș va intra în concurs în întrecerea seniorilor, la categoria +120 kg.

CS Unirea Alba Iulia îi felicită pe Tiberiu Mureșan și pe antrenorul Ovidiu Pănăzan pentru rezultatul obținut și îi urează mult succes lui Florin Lupaș în competiția de duminică!”, se arată într-un comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto: România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 minute

în

10 august 2026

De

România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar Echipa masculină Under 17 a României a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Balcanic de volei, printre protagoniștii reprezentativei tricolore regăsindu-se blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău. Citește și: Veste extraordinară! Blăjenii Andrei Șuteu și […]

Citește mai mult

Sport

Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii vicecampioanei României

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

9 august 2026

De

Amical de gală pentru divizionara terță: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii „șepcilor roșii” Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august, la ora 17.30. Prim-divizionara întâlnește formația de Liga 3 pregătită de Lucian Itu. Citește și: Foto: „U” Cluj, eliminată de Dinamo Kiev în preliminariile Europa League […]

Citește mai mult

Sport

Video | Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

9 august 2026

De

Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat La doar un pas de podium a încheiat participarea la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat, Florin Lupaș, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia. Acesta a luat startul în probă duminică, […]

Citește mai mult