Foto | Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de argint la Campionatul European 2026 de Împins din culcat 

Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de argint la Campionatul European 2026 de Împins din culcat

Tiberiu Mureșan, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia și pregătit de Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting și antrenor al clubului albaiulian, a obținut medalia de argint la Campionatul European de Împins din culcat, competiție care se desfășoară în aceste zile în Lituania.

Sportivul unirist a concurat la categoria veterani M2 (50-59 de ani), +120 kg, și a reușit o performanță de 275 de kilograme, rezultat care i-a adus locul al doilea și medalia de argint.

„Este o nouă medalie importantă pentru CS Unirea Alba Iulia la o competiție internațională de anvergură și un rezultat care confirmă valoarea sportivilor secției de powerlifting a clubului.

CS Unirea Alba Iulia va fi reprezentat la Campionatul European și duminică, 9 august, când Florin Lupaș va intra în concurs în întrecerea seniorilor, la categoria +120 kg.

CS Unirea Alba Iulia îi felicită pe Tiberiu Mureșan și pe antrenorul Ovidiu Pănăzan pentru rezultatul obținut și îi urează mult succes lui Florin Lupaș în competiția de duminică!”, se arată într-un comunicat de presă.

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