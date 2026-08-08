Nicușor Dan, apel către partide după decizia Moody’s cu privire la ratingul României: „Renunțați la calculele politice și la discursul electoral”

Președintele Nicușor Dan le cere partidelor politice să lase deoparte interesele electorale și să se concentreze asupra reformelor necesare pentru stabilitatea economică a României. Mesajul șefului statului vine după ce agenția Moody’s a menținut România în categoria „investment grade”, dar a avertizat că presiunile asupra finanțelor publice rămân ridicate.

Nicușor Dan consideră că menținerea ratingului reprezintă o confirmare a măsurilor adoptate pentru reducerea dezechilibrelor bugetare, însă atrage atenția că situația economică a țării rămâne fragilă.

„Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales”, a transmis președintele.

Printre prioritățile indicate de șeful statului se numără pregătirea și aprobarea bugetului pentru 2027 până la finalul acestui an, limitarea creșterii cheltuielilor publice și relansarea economiei. În același timp, președintele susține asumarea pe termen lung a obiectivului de aderare a României la zona euro.

„Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele: România mai are „mult de muncă”

Reacția vine după ce Moody’s a confirmat ratingul suveran al României la nivelul recomandat pentru investiții. Agenția a menținut însă o perspectivă rezervată, în condițiile în care deficitul bugetar și costurile de finanțare continuă să reprezinte riscuri importante.

„Perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a arătat că atât Moody’s, cât și Fitch consideră esențial ca România să aibă un buget pentru 2027 convenit până la sfârșitul anului și să adopte măsuri suplimentare pentru controlul cheltuielilor statului.

Pe agenda autorităților se află, de asemenea, accelerarea investițiilor, sprijinirea mediului privat, îmbunătățirea managementului companiilor de stat și asigurarea unui cadru fiscal predictibil.

Aderarea la euro, readusă în discuție

Președintele a reluat și tema aderării României la moneda euro. Potrivit acestuia, între partidele politice există un acord de principiu pentru ca obiectivul să fie asumat din nou într-un mod concret și să fie urmărit pe termen lung.

Nicușor Dan și-a exprimat încrederea că România poate implementa reformele necesare și poate respecta angajamentele asumate.

„Am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate”, a transmis șeful statului.

foto: arhivă

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