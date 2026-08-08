Cum se va face admiterea la liceu din 2027: Cum se vor desfășura concursurile la colegiile naționale și ce se întâmplă cu repartizarea computerizată

Elevii din România care încep clasa a VIII-a în toamna acestui an vor fi primii pentru care se vor aplica noile reguli privind admiterea la liceu, prevăzute de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Începând cu sesiunea din 2027, unele colegii naționale vor putea organiza, dacă aleg acest lucru, un concurs propriu de admitere pentru ocuparea unei părți din locurile disponibile.

Evaluarea Națională rămâne obligatorie pentru toți absolvenții de gimnaziu, însă candidații care își doresc un loc la un colegiu național ce optează pentru această procedură vor putea susține și un examen suplimentar.

Cine va putea susține concursul de admitere

Noile prevederi se aplică elevilor care au început clasa a V-a în anul școlar 2023-2024 și care vor termina gimnaziul în vara anului 2027.

Pentru a participa la concursul organizat de un colegiu național, candidații vor trebui să fi obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale. Participarea la concurs nu este obligatorie, ci reprezintă o opțiune pentru elevii care doresc să obțină un loc prin această procedură.

Cel mult jumătate dintre locuri pot fi ocupate prin concurs

Conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, colegiile naționale care aleg să organizeze concurs de admitere îl vor putea susține pentru una sau mai multe specializări, dar nu pentru mai mult de 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare.

Restul locurilor vor continua să fie ocupate prin repartizarea computerizată, pe baza mediei de la Evaluarea Națională și a opțiunilor completate de elevi.

Cum vor fi ocupate celelalte locuri

Legea prevede că până la 10% din totalul locurilor sunt rezervate, prin repartizare computerizată, elevilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES), precum și elevilor de etnie romă, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

După finalizarea concursului și repartizarea acestor locuri, toate pozițiile rămase disponibile vor fi ocupate prin procedura obișnuită de repartizare computerizată.

Cum va arăta concursul

Examenul organizat de colegiile naționale va cuprinde două probe, stabilite în funcție de profilul sau specializarea pentru care se organizează admiterea.

Deși fiecare colegiu va decide disciplinele de concurs, subiectele nu vor fi elaborate de unitățile de învățământ, ci vor fi unice la nivel național și vor fi pregătite de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, pe baza programei școlare.

Pentru a fi declarat admis, un candidat va trebui să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre cele două probe și să se încadreze în numărul de locuri disponibile.

Ce se întâmplă dacă un elev nu promovează concursul

Elevii care nu obțin un loc prin concurs sau aleg să nu participe nu își pierd dreptul de a fi admiși la liceu.

Ei vor intra automat în etapa de repartizare computerizată, alături de toți ceilalți candidați, folosindu-se rezultatele obținute la Evaluarea Națională și opțiunile completate în fișa de admitere.

Când vor fi anunțate regulile

Calendarul concursului va face parte din calendarul oficial al admiterii la liceu, aprobat anual prin ordin al ministrului Educației.

În plus, fiecare colegiu național care decide să organizeze concurs va trebui să publice din timp pe site-ul propriu toate informațiile necesare: disciplinele de examen, criteriile de admitere, modul de desfășurare a probelor și alte detalii privind înscrierea.

Noile reguli nu elimină actualul sistem de admitere, ci adaugă o etapă suplimentară pentru colegiile naționale care aleg să organizeze concurs. Astfel, elevii vor avea posibilitatea de a obține un loc prin examenul organizat de unitatea de învățământ, iar dacă nu sunt admiși, vor participa în continuare la repartizarea computerizată pe baza rezultatului de la Evaluarea Națională.

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