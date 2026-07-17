17-19 iulie 2026 | Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi cu grindină

Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi cu grindină

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, vineri, 17 iulie, 2026, informarea meteo de caniculă și atenționările Cod Galben de vreme severă, cu vijelii (ploi, vânt și grindină).

Informarea meteo și una dintre atenționaări vizează și județul Alba.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 17 iulie, ora 12 – 19 iulie, ora 22

Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă, vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei, sâmbătă (18 iulie) și în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, iar duminică (19 iulie) local în Oltenia și Muntenia, temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.

În vestul și sudul țării nopțile vor fi tropicale, iar temperaturile minime vor fi de 20…21 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 iulie, ora 12 – 17 iulie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: conform textului și hărții

Vineri (17 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în nordul și estul Olteniei, nordul Munteniei, sud-vestul și estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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