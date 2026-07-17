Curier Județean

FOTO | Nou punct de lucru zonal ISU, la Jidvei: Va deservi trei comune. A fost predat amplasamentul pentru edificare

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

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Nou punct de lucru zonal ISU, la Jidvei: Va deservi trei comune. A fost predat amplasamentul pentru edificare

Vineri, 17 iulie 2026 s-a predat amplasamentul pentru constuirea noului punct de lucru ISU de la Jidvei, care va deservi comunele Jidvei, Șona și Cetatea de Baltă. Lucrările vor începe în perioada următoare.

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„Este un pas deosebit de important pentru siguranța cetățenilor din zona Târnavelor!

Prin această investiție, timpul de răspuns în cazul incendiilor, accidentelor, inundațiilor, sau al altor situații de urgență va fi redus semnificativ, iar locuitorii din zonă vor beneficia de un nivel mai ridicat de siguranță și protecție.

Acest proiect înseamnă mai mult decât o clădire nouă. Înseamnă intervenții mai rapide, vieți salvate și un sprijin concret pentru comunitățile din această parte a județului.

Sănătatea și siguranța oamenilor din Alba sunt pe primul loc!”, a transmis președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

foto: Ion Dumitrel / Facebook

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