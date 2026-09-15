Uniforma ar putea deveni obligatorie pentru elevi: Proiectul a trecut de Comisia pentru Învățământ din Senat

Proiectul care introduce obligativitatea uniformelor în școlile de stat a fost adoptat marți, 15 septembrie, de Comisia pentru Învățământ din Senat, după o dezbatere tensionată, marcată de schimburi dure de replici între senatori.

Inițiativa merge acum în plen, unde Senatul, în calitate de cameră decizională, va da votul final.

Dezbaterile din comisie nu au fost lipsite de tensiuni. Daniel Cătălin Zamfir, senator PSD și unul dintre inițiatorii proiectului, a intervenit în repetate rânduri în timpul discuțiilor, i-a întrerupt pe membrii prezenți la ședință şi a refuzat să răspundă la întrebările adresate de senatorul USR Ștefan Pălărie. La un moment dat, Daniel Zamfir a cerut ca discuțiile să fie oprite şi proiectul să fie supus la vot, potrivit edupedu.

Membrii Comisiei pentru învățământ din Senat au eliminat din proiect amenzile prevăzute inițial pentru părinții elevilor care nu poartă uniforma. Amendamentele au fost susținute de senatorii PSD, PNL și AUR, în timp ce reprezentanții USR s-au abținut de la vot, după ce au criticat inițiativa privind introducerea uniformei obligatorii în școli, scrie Adevărul.

În forma modificată, proiectul nu mai prevede sancțiuni financiare pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. De asemenea, autoritățile locale nu sunt obligate să suporte costurile uniformelor. Proiectul le permite însă să aloce bani de la bugetul local pentru achiziționarea acestora, dacă decid să facă acest lucru.

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