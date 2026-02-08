Un șofer din Sebeș, cercetat după ce a condus BĂUT și ar fi acroșat două autoturisme parcate pe o stradă. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 49 de ani, din municipiul Sebeș, este cercetat de polițiști după ce, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, a acroșat două autoturisme parcate pe strada Lotrului, fiind depistat la volan sub influența alcoolului, cu o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publică din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Lotrului din municipiu, un autoturism ar fi acroșat două autoturisme parcate pe marginea părții carosabile.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că autoturismul în cauză a fost condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Sebeș.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

