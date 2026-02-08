Curier Județean

Un șofer din Sebeș, cercetat după ce a condus BĂUT și ar fi acroșat două autoturisme parcate pe o stradă. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Un șofer din Sebeș, cercetat după ce a condus BĂUT și ar fi acroșat două autoturisme parcate pe o stradă. Ce alcoolemie avea 

Un bărbat de 49 de ani, din municipiul Sebeș, este cercetat de polițiști după ce, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, a acroșat două autoturisme parcate pe strada Lotrului, fiind depistat la volan sub influența alcoolului, cu o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publică din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Lotrului din municipiu, un autoturism ar fi acroșat două autoturisme parcate pe marginea părții carosabile.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că autoturismul în cauză a fost condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Sebeș.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

8 februarie 2026

De

Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență O intervenție pirotehnică a avut loc miercuri în municipiul Aiud, unde pompierii din Alba Iulia au fost chemați să asaneze muniție rămasă neexplodată, descoperită pe drumul către unitatea militară din zona Herja, astăzi, 8 februarie […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

8 februarie 2026

De

Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport Mai mulți copaci, brazi, crengi și alte obstacole îngreunează accesul persoanelor care vor să facă sport pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut. Astfel, pasionații de ciclism sau […]

Citește mai mult

Curier Județean

7 – 8 februarie | ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

8 februarie 2026

De

ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate Inspectorii ISU Alba au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, patru controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din municipiile Aiud și Blaj. În urma verificărilor, au […]

Citește mai mult