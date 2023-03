Un primar independent din Alba trece în echipa PNL: Lucian-Tiberiu Bodea își va continua proiectele de dezvoltare alături de liberali...

Deputatul Florin Roman: Tarifele la apă și canal nu vor crește de la 1 martie – promisiune a conducerii ANRSC

In cursul zilei de luni am participat, împreuna cu colegii din conducerea SC Apa CTTA, la o întâlnire de lucru cu președintele ANRSC, la invitația Cancelariei primului ministru.

Am solicitat organizarea acestei întâlniri in regim de urgenta, întrucât la 1 martie a.c. urmau sa intre in vigoare noile tarife aprobate de ANRSC, ceea ce însemna o creștere a prețului apei cu peste 8% și a tarifului la canalizare cu peste 40%. Modificările au fost introduse in PNRR de fostul ministru USR, dl Ghinea, cu motivarea necesității de noi investitii in rețelele de apa și canal.

Concluzia întâlnirii de la guvern a fost ca ANRSC va suspenda aplicarea ordinului ce urma sa intre in vigoare de la 1 martie, pentru 2 luni, la solicitarea pe care am avut-o ca deputat de Alba. In acest timp, operatorul trebuie sa revină cu un plan de afaceri revizuit, iar ANRSC s-a angajat ca va stabili noile tarife etapizat, pe o perioada de 3-5 ani, cu avizul MIPE. Am insistat totodata ca in luarea noilor decizii sa fie consultate autoritățile locale iar autonomia locală sa nu mai fie ignorata, cum din păcate s-a întâmplat.

Așa cum se știe, majoritatea consiliilor locale au supus la vot noile tarife și le-au respins. Am preferat sa nu intru in hora declarațiilor politrucilor locali ci sa găsesc cele mai bune soluții practice, pentru oamenii din Alba.

Deputat Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputatilor