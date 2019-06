Un bărbat dintr-o comună din Alba, BĂTUT cu BESTIALITATE de un tânăr de 19 ani, în timp ce aduna lucerna din grădină: “Mi-a luat furca din mână și m-a lovit cu ea în nas și cap”

Coman Dorin, un bărbat de 49 de ani, din comuna Berghin, judeţul Alba, a fost bătut cu bestialitate de un tânăr de 19 ani, consătean cu acesta. Bărbatul a fost lovit cu furca în cap, doborât la pământ și bătut în continuare.

Bărbatul a ajuns la Spitalul Județean de urgență din Alba Iulia duminică după-masa, după ce a fost agresat cu bestialitate de un tânăr din aceeași comună. Evenimentul s-a întâmplat duminică după-masa la Berghin, când victima se afla la grădină și aduna lucernă.

Pe fondul consumului de alcool, tânărul de 19 ani a tăbărât pe bărbat, i-a luat furca din mână și l-a lovit în gură, apoi în cap, dobărându-l la pământ. A continuat să îi aplice lovituri cu picioarele, fără a fi deranjat de martorii care asistau îngroziți la întreaga scenă.

Alertată de vecini, soția victimei a sunat la 112 și a venit în ajutorul soțului, sfârșind prin a fi lovită în ureche de acesta. Femeia a căzut la pământ, împreună cu bebelușul de abia 4 luni pe care îl avea în brațe.

„Strângeam lucerna dintr-o grădină, când un copil 19 ani, cu care nu am avut treabă niciodată, a intrat în curtea casei mele și a întrebat de mine. Nevasta și mama i-au spus că sunt la grădină. L-am văzut când a trecut strada, era băut, mai era cu încă o persoană care cred că voia să râdă de el. Au fost de față mai mulți martori, dar care s-au retras de frică.

Baiatul a intrat la mine în grădină, eu nu m-am putut apăra să nu am probleme. Mi-a luat furca din mână și m-a lovit cu ea în nas și cap, am căzut și a continuat să mă lovească. Cineva a strigat la nevastă să cheme poliția. A venit și soția în grădină și a lovit-o și pe ea în ureche. A căzut jos cu copilul de 4 luni în brațe.

Am fost și la spital, am gura spartă. Am venit cu taxi acasă azi noapte la 3. Nevasta este foarte speriată și nu vrea să mai iasă din casă.

E dezastru la noi în sat, dacă mergi la magazin și nu le dai bani de băut, îți dau în cap. Poliție este doar la Ciugud și vin doar când sunt probleme.

Am auzit că băiatul este încă liber prin sat și amenință că ne dă foc la casă”, povestește bărbatul agresat.