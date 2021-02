Transferurile iernii în taberele conjudețenelor | Cel mai importat eveniment: continuarea Industriei Galda în Liga a 3-a

Puțin peste trei săptămâni mai sunt până la startul celei de-a doua părți a campionatului în Liga a 3-a, eșalon unde activează 4 reprezentante ale Albei, toate în Seria a 9-a. Și, fără îndoială că principalul eveniment al acestei ierni în fotbalul județean îl reprezintă continuarea activității de către Industria Galda de Jos, echipă care la finele anului trecut era aproape în mod cert retrasă din eșalonul terț.

După ce finanțarea dinspre consiliul local al comunei a fost sistată, iar negocierile cu CSU Alba Iulia s-au blocat, “galben-albaștrii” erau gata de abandonul competițional, fiind doar o chestiune de zile, însă familia Hulea a avut o inițiativă laudabilă și a evitat dispariția unei echipe. mutând-o la Galtiu din retur, cu un lot încropit în pripă, o selecționată județeană bazată în proporție covârșitoare pe Viitorul Sântimbru.

De problemele Industriei, “lanterna roșie” a seriei, cu șanse minime de a rămâne pe a treia scenă, a profitat din plin CS Ocna Mureș, care vrea să evite retrogradarea și a înregimentat 5 dintre cei mai importanți jucători al Galdei, într-o campanie judicioasă de transferuri. O singură modificare pe băncile tehnice ale celor 4 “albaneze”, Ștefan Fogoroși la Industria Galda de Jos în locul lui Paul Ciucă. Cum perioada oficială de transferuri s-a încheiat în 8 februarie, iar după respectiva dată se pot achiziționa numai jucători liberi sau care și-au depus deja memorii în acest sens, se pot trece în revistă mutările din această pauză competițională, cu amendamentul că mai pot surveni modificări pe ultima sută de metri.

“Zgârcite” la acest capitol, acela al permutărilor din lot s-au dovedit CSO Cugir (care se va bate pentru promovarea în Liga a2-a) și Unirea Alba Iulia (“alb-negrii” au iarăși probleme cu asigurarea finanțării, în așteptarea implicării primăriei municipiului Alba Iulia), cu puține mutări bifate, la polul opus fiind Industria de Galda de Jos, cu un lot numeros, aflat într-o continuă selecție.

*CSO Cugir (locul 2, cu 23 de puncte).

Veniri: Vlădia (CSC Ghiroda și Giarmata Vii), Fl. Sandu (Sport Team București, împrumut, a evoluat la Academica Clinceni).

Plecări: G. Goronea (liber, la CS Ocna Mureș), Donzelli (Dacia Unirea Brăila), R. Trif (Dacia Orăștie);

*Unirea Alba Iulia (locul șase, cu 13 puncte).

Veniri: Pocol (Unirea Slobozia, liber, ex-Viitorul Constanța), Mardare (CS Hunedoara, va fi și antrenor secund).

Plecări: Dr. Pop, S. Fulea (Performanța Ighiu, le-a expirat împrumuturile, echipa s-a desființat între timp), Guț (CS Ocna Mureș).

*CS Ocna Mureș (locul 9, cu 6 puncte).

Veniri: Haiduc, Frențiu, Cioară, Tocu, Cunțan (Industria Galda de Jos), G. Goronea (CSO Cugir), Guț (Unirea Alba Iulia), Isac (Sănătatea Cluj, liber).

Plecări: P. Man și Coltor (Industria Galda), Bartoș (revenit la Viitorul Cluj, după împrumut), Trifan (LPS Tg. Mureș), Busuioc (Sticla Arieșul Turda), S. Mureșan (a primit actele pentru Industria Galda), Csegoldi (probabil Voința Stremț, dacă va începe Liga a 4-a), Al. Dumitru, Vaidasigan, B. Cristea, Borșoi, Șumblea, D. Varga (destinații necunoscute);

*Industria Galda de Jos (locul 10, cu 4 puncte).

Veniri: Ov. Barna, C. Manciulea, Pascu, D. Hulea, Sg. Oara, Ov. Crișan, E. Hălălae, C. Oltean, C. Hălălae, Cuștiulița, G. Manciulea, Olălău, Al. Stan, Tănase, Nicola, A. Crăciun, Oană și R. Morar (toți Viitorul Sântimbru), Borșai, Bălșan, Goguța, Cl. Oara, C. Năcreală (CS Universitatea Alba Iulia), Potopea (nu s-a prezentat), Tripșa, Bălaș, An. Greuruș (Performanța Ighiu), Coltor, P. Man (CS Ocna Mureș), Fl. Popa (Unirea Alba Iulia), D. Anghel (Viitorul Vama Seacă), Brânză (Spicul Daia Română), Cîmpean (CS Zlatna), Iosa (junior, Viitorul Sântimbru), A. Jurca (Industria Galda, juniori).

Plecări: Haiduc, Frențiu, Cioară, Tocu, Cunțan (CS Ocna Mureș), Tegbo (Unirea Ungheni), Gîrnod, Hodea, Al. Costea, Al. Hada (destinații necunoscute), Puha, Petruse, Ov. Truță, Ad. Hăprian, Vonya, G. Scheau și Baghiu (nu doresc să mai continue, din diverse motive, unii renunțând la activitatea fotbalistică).