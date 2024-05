Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 24 – 30 mai 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Spenser Cohen, Anna Halberg

Cu: Jacob Batalon, Humberly González, Wolfgang Novogratz, Avantika Vandanapu, Harriet Slater, Adain Bradley, Larsen Thompson

Gen Film: Horror

Durată: 98 min

Rating: N15

Când un grup de prieteni încalcă în mod nesăbuit regula sacră a Tarotului, ei dezlănțuie, fără să știe, un rău de nedescris prins în cărțile blestemate. Unul câte unul, tinerii își privesc soarta în față și ajung într-o cursă împotriva morții.

Joi 21:35

Regia: John Krasinski

Cu: Ryan Reynolds, John Krasinski, Phoebe Waller-Bridge, Emily Blunt, Matt Damon

Gen Film: Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 109 min

Rating: AG

If spune povestea unei fete care descoperă că poate vedea prietenii imaginari ai tuturor. Filmul ne arată ce va face Bea cu această superputere în timp ce pornește într-o aventură magică.

Dublat: Sambata, Duminica 12:35

Regia: Daniel Burcea

Cu: Teodora Geanta, Daniel Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 46 min

Rating: AG

Aladdin este un spectacol muzical cu papusi inspirat si adaptat din cartea „O mie si una de nopti” actiunea centrandu-se pe un tanar sarac din regatul Agrabah care este solicitat de un vrajitor pentru gasirea unei lampi de ulei ascunsa intr-o pestera impreuna cu diverse comori.

Duminica 11:30

Regia: Gonzalo Gutierrez ‘G.G.’

Cu: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

O furtună amenințătoare se apropie de orașul La Mancha. Carrasco, un om de afaceri dubios, vizitează fiecare familie din oraș și încearcă să le facă tuturor niște oferte de nerefuzat. Intenția lui este să cumpere toate casele și să construiască pe terenul lor un complex de locuințe de lux numit „CarrascoLand”, care va avea inclusiv un parc de distracții. Singura care nu se lasă convinsă să-și vândă casa este familia Quijote.

Dublat: Vineri pana Joi 13:20

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 17:25

Regia: George Miller

Cu: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth

Gen Film: Acţiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 148 min

Rating: N15

În timp ce omenirea e pe cale de dispariție, tânăra Furiosa este răpită din sânul familiei și cade pradă unei bande nemiloase, condusă de Warlord Dementus. Gonind în viteză prin deșert, ei dau peste o așezare subordonată lui Immortan Joe. În timp ce acești doi tirani se luptă pentru putere, Furiosa trebuie să supraviețuiască multor provocări pentru a putea ajunge înapoi acasă.

Vineri pana Joi 17:10; 20:40

Regia: Mark Dindal

Cu: Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Chris Pratt

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AG

Garfield, faimosul motan de interior, care urăște zilele de luni și iubește lasagna, pornește într-o aventură nebună în aer liber! După o reuniune neașteptată cu tatăl său, ciufulitul motan Vic, care trăiește pe stradă, Garfield și amicul său canin Odie renunță la viața confortabilă de animale de companie pentru a se alătura lui Vic într-un jaf cu mize mari.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:30; 14:50; 16:10

Sambata, Duminica 14:50; 16:10

Regia: Renny Harlin

Cu: Gabriel Basso, Rachel Shenton, Madelaine Petsch, Richard Brake, Ella Bruccoleri

Gen Film: Horror

Durată: 91 min

Rating: IM18

După ce li se strică mașina într-un orășel ciudat, doi tineri îndrăgostiți, Maya și Ryan (Madelaine Petsch și Froy Gutierrez) sunt nevoiți să rămână peste noapte într-o casă izolată. Panica nu întârzie să apară atunci când trei străini mascați încep să-i terorizeze fără milă și fără niciun motiv. Necunoscuții: Capitolul 1 este primul film dintr-o trilogie horror.

Vineri pana Miercuri 21:30; Joi 19:30

Regia: Remus Achim

Gen Film: Documentar, Sport

Durată: 107 min

Rating: AG

La mulți ani după domnia lui Caesar, o tânără maimuță pornește într-o călătorie care îl va face să se îndoiasă de tot ceea ce a fost învățat despre trecut și să facă alegeri care vor defini viitorul maimuțelor și al oamenilor deopotrivă.

Vineri pana Joi 18:25

Kingdom of the Planet of the Apes / Planeta maimuțelor: Noul regat