Tradiții și superstiții pentru Anul Nou 2024: Cum să atragi norocul și prosperitatea în anul care urmează

După sărbătorile pline de bucurie, cadouri și delicii culinare, venirea noului an aduce cu sine oportunitatea de a începe cu dreptul. În noaptea de 31 decembrie, la ora 12, există diverse tradiții și obiceiuri menite să aducă noroc și prosperitate pentru întregul an. Iată câteva dintre ele pentru Anul Nou 2024.

Superstițiile, acele credințe și practici bazate pe magie sau întâmplare, au fost răspândite de-a lungul secolelor, iar noaptea dintre ani nu face excepție.

Când vine vorba de lucrurile pe care ar trebui să le eviți în prima zi a anului, superstiția spune că nu ar trebui să cureți casa sau să plângi. În ceea ce privește dragostea și norocul, tradițiile sugerează să te săruți la miezul nopții, să consumi exact 12 struguri și să savurezi pește pentru a înota ca un pește prin apă în anul următor. Alte superstiții includ purtarea banilor la tine în noaptea de Revelion și îmbrăcarea unui obiect de culoare roșie pentru a atrage norocul.

Dacă aventura și călătoriile sunt pe lista ta de dorințe pentru noul an, poți încerca o superstiție columbiană intrigantă: să porți o valiză goală în noaptea dintre ani. Se crede că acest gest va aduce un an plin de aventuri și călătorii. De asemenea, este recomandat să pui bani în portofel sau buzunar înainte de miezul nopții pentru a asigura un an de prosperitate.

Evitarea împrumuturilor de bani în Ajunul Anului Nou și în Ziua de An Nou este o altă superstiție cu privire la prosperitate financiară. Pentru a alunga spiritele rele, tradiția petardelor și artificiilor care fac zgomot la miezul nopții este un obicei răspândit la petrecerile de Revelion.

În final, o superstiție comună din mai multe culturi sugerează că primul pas în Noul An ar trebui să fie făcut cu piciorul drept pentru a asigura un început bun și plin de noroc.

