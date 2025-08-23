Rămâi conectat

Actualitate

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

De

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei

Pentru fiecare card de energie de 50 de lei destinat achitării facturilor la energie electrică pentru românii cu venituri reduse statul ar putea fi nevoit să achite suplimentar 22 de lei către Poșta Română, conform unui document obținut joi, 21 august 2025, de publicația Libertatea. 

Documentul oficial transmis de Poșta Română către Ministerul Muncii, intrat în posesia publicației Libertatea, detaliază modul de calcul al costurilor pentru distribuirea cardurilor de energie.

Potrivit ofertei, fiecare loc de consum implică: 6 lei (fără TVA) pentru preluarea formularelor și introducerea datelor, 8,5 lei (fără TVA) pentru tipărire și distribuire cu confirmare de primire, și 4,8 lei scutiți de TVA pentru mandatul poștal efectiv.

Practic, pentru fiecare voucher de 50 de lei distribuit, statul trebuie să plătească încă 22 de lei pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Având în vedere că aproximativ 2 milioane de gospodării vor primi ajutoarele, suma suplimentară estimată se ridică la aproape 44 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9 milioane de euro. Aceasta în contextul în care premierul Ilie Bolojan a cerut reducerea cheltuielilor bugetare.

Ministrul Muncii, Florin Manole a calificat situația drept „ticăloșie și nesimțire”, în contextul negocierilor cu Poșta Română.

Poșta Română, instituție condusă de Valentin Ștefan (PNL), susține că serviciul presupune o mobilizare logistică și operațională națională, imposibil de realizat prin altă structură.

Poșta Română are 20.400 de angajați care asigură distribuirea ajutoarelor inclusiv în cele mai îndepărtate zone, iar compania afirmă că funcționează pe piața liberă, fără finanțare de la stat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Facturi la energie 2025 | Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici și predictibilitate pentru economie

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

23 august 2025

De

Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici Ministerul Energiei lucrează la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici pentru populație, stabilitate și predictibilitate pentru economie și un sistem energetic sigur și sustenabil, a declarat ministrul de resort, Bogdan Ivan. Citește și: Carduri de energie 2025 […]

Citește mai mult

Actualitate

50.000 de angajați în plus în 10 ani în administrația locală din România: Oradea premierului Bolojan, fruntașă la angajări. Cum stă Alba la acest capitol

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

22 august 2025

De

50.000 de angajați în plus în 10 ani în administrația locală din România: Oradea premierului Bolojan, fruntașă la angajări Numărul funcționarilor din primării, consilii județene și autoritățile subordonate a crescut spectaculos în ultimii 10 ani, ajungând la peste 280.000 în 2025, față de 230.000 în 2015, indică datele obținute de Ziarul Financiar. Județele și orașele […]

Citește mai mult

Actualitate

Luna Neagră, pe cerul României, în weekend: Ce înseamnă fenomenul neobișnuit care face satelitul Pământului invizibil. Curiozități despre Luna Neagră

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

22 august 2025

De

Luna Neagră, pe cerul României, în weekend: Ce înseamnă fenomenul neobișnuit care face satelitul Pământului invizibil. Curiozități despre Luna Neagră În weeeknd, mâine mai exact, pasionații de astronomie și nu numai vor avea ocazia să vadă un eveniment rar. Sâmbătă, 23 august va fi Luna Neagră sezonieră, care va coincide cu o eclipsă solară parțială. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 38 de minute

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de...
Actualitateacum 2 ore

Facturi la energie 2025 | Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici și predictibilitate pentru economie

Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici Ministerul Energiei lucrează la un set...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 13 ore

Uzina Mecanică Cugir: „Odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță”

Uzina Mecanică Cugir: „Activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță” Conducerea Uzinei Mecanice (UM) Cugir a...
Ştirea zileiacum 15 ore

FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”

APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Curier Județeanacum 18 ore

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde. Recomandări pentru populație

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o oră

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
Opinii - Comentariiacum 2 ore

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea