Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei

Pentru fiecare card de energie de 50 de lei destinat achitării facturilor la energie electrică pentru românii cu venituri reduse statul ar putea fi nevoit să achite suplimentar 22 de lei către Poșta Română, conform unui document obținut joi, 21 august 2025, de publicația Libertatea.

Documentul oficial transmis de Poșta Română către Ministerul Muncii, intrat în posesia publicației Libertatea, detaliază modul de calcul al costurilor pentru distribuirea cardurilor de energie.

Potrivit ofertei, fiecare loc de consum implică: 6 lei (fără TVA) pentru preluarea formularelor și introducerea datelor, 8,5 lei (fără TVA) pentru tipărire și distribuire cu confirmare de primire, și 4,8 lei scutiți de TVA pentru mandatul poștal efectiv.

Practic, pentru fiecare voucher de 50 de lei distribuit, statul trebuie să plătească încă 22 de lei pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Având în vedere că aproximativ 2 milioane de gospodării vor primi ajutoarele, suma suplimentară estimată se ridică la aproape 44 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9 milioane de euro. Aceasta în contextul în care premierul Ilie Bolojan a cerut reducerea cheltuielilor bugetare.

Ministrul Muncii, Florin Manole a calificat situația drept „ticăloșie și nesimțire”, în contextul negocierilor cu Poșta Română.

Poșta Română, instituție condusă de Valentin Ștefan (PNL), susține că serviciul presupune o mobilizare logistică și operațională națională, imposibil de realizat prin altă structură.

Poșta Română are 20.400 de angajați care asigură distribuirea ajutoarelor inclusiv în cele mai îndepărtate zone, iar compania afirmă că funcționează pe piața liberă, fără finanțare de la stat.

