Tezele ar putea fi ELIMINATE din cauza pandemiei de coronavirus. Secretar de stat: ,,Analizăm posibilitatea“

În prezent, în cadrul Ministerul Educației sunt în analiză mai multe variante, printre care aceea ca în scenariul galben să susțină aceste lucrări atunci când vin elevii la clasă, profesorul având grijă ca elevii să aibă același tip de item.

“Analizăm posibilitatea, să spunem, eliminării tezelor. Trebuie să aplicăm aceeași regulă pentru toată lumea, nu putem să facem discriminări: pentru elevii care învață în scenariul verde să dăm teze, pentru ceilalți nu”, a anunțat în această dimineață secretarul de stat responsabil cu învățământul preuniversitar. În scenariul roșu, elevii ar putea susține ca teză un eseu pe care să îl trimită online, în timp ce în scenariul galben elevii ar putea susține tezele pe rând, atunci când revin la școală, a declarat Luminița Barcari.

Iar în scenariul roșu ne gândeam, dar aceasta este doar o variantă, – în funcție de disciplină pot fi concepute subiectele pentru teze adaptat în funcție de tipul de itemi la care se pretează fiecare disciplină.

La Limba și literatura română, de exemplu, colegii mei au propus chiar un eseu. Dar este doar o variantă de lucru și după ce ne vom consulta cu partenerii noștri sociali – sindicatele, parintii, elevii – vom lua o decizie. Deci în scenariul roșu să fie o evaluare care să se preteze online, iar copilul să transmită lucrarea lui în timp real profesorului”, a declarat Barcari.

Luminița Barcari, secretar de stat responsabil cu învățământul preuniversitar:

Analizăm posibilitatea, să spunem, eliminării tezelor.

Trebuie să aplicăm aceeași regulă pentru toată lumea, nu putem să facem discriminări: pentru elevii care învață în scenariul verde să dăm teze, pentru ceilalți nu.

Am analizat posibilitatea susținerii tezelor semestriale indiferent de scenariul pe care îl avem, pentru că aceste teze sau lucrări scrise semestriale sunt prevăzute în ROFUIP (Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – N.Red.) aprobat prin ordin de ministru și la a cărui elaborare au contribuit toți partenerii noștri sociali.

La momentul respectiv, toți au fost de acord să se susțină aceste lucrări.

Și variantele ar fi:

– în scenariul verde, elevii să dea tezele normal

– în scenariul galben să susțină aceste lucrări atunci când vin elevii la clasă, profesorul având grijă ca elevii să aibă același tip de item

– Iar în scenariul roșu ne gândeam, dar aceasta este doar o variantă, – în funcție de disciplină pot fi concepute subiectele pentru teze adaptat în funcție de tipul de itemi la care se pretează fiecară disciplină. La Limba și literatura română, de exemplu, colegii mei au propus chiar un eseu. Dar este doar o variantă de lucru și după ce ne vom consulta cu partenerii noștri sociali – sindicatele, parintii, elevii – vom lua o decizie

Deci în scenariul roșu să fie o evaluare care să se preteze online, iar copilul să transmită lucrarea lui în timp real profesorului.

Acestea sunt variante, dar noi am studiat toate posibilitățile și, în funcție de ce vom stabili la nivelul MEC, vă vom transmite un răspuns final.

În ce privește olimpiadele, și aici sunt foarte multe discuții, pentru că sunt olimpiade care au și o probă practică, chimie, fizică, biologie, ceea ce în aceste condiții nu s-ar putea realiza.

Încă o problemă de luat în calcul: elevii care obțineau premiul I, II puteau intra fără admitere la facultate. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine cum organizăm aceste olimpiade, pentru că putem fi acuzați că nu există obiectivitate sau nu există o transperanță a modului în care ei își rezolvă online cerințele – deci acestea sunt problemele pe care le luăm în calcul atunci când vom stabili dacă olimpiadele mai pot fi susținute în acest an sau nu.

Sursa: edupedu.ro