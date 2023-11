Taxe 2025: Guvernul se gandește deja la alte dări pentru români, peste doi ani. Printre ele, creşterea TVA între 21%-22% sau chiar 24%

Legea pensiilor a generat un scandal în coaliţie, asta pentru că momentan nu se găsesc bani pentru majorări. Experții economici avertizează că decontul s-ar putea face tot pe spatele românilor. Potrivit Antena 3 CNN, în acest moment Ministerul de Finanțe analizează următoarele scenarii:

1. Creşterea TVA între 21%-22% sau chiar 24%,

2. Impozitarea progresivă pe salarii între 10%, 20% şi chiar 25%,

3. Impozit firme cu 16% pe profit,

4. Impozit pe dividende de 10%.

Dacian Paladi, analist economic: Agitați-vă, pentru că, într-adevăr, economia se contractă

Dacian Paladi, analist economic a comentat scandalul din coaliţie pe legea pensiilor, afirmând că situația economică a României nu este una tocmai bună.

„Știți cum e? Agitați-vă și nu prea. Agitați-vă, pentru că, într-adevăr, economia se contractă. Avem semnale deja de la începutul toamnei, consumul se contractă, unul dintre motoarele importante ale economiei românești, industria se contractă și intrăm în al treilea sau în al patrulea an de dinamică scârțâită a industriei, sigur în strânsă relație cu cea europeană, pe care suntem atât de dependenți. Dar știm un lucru clar că din nou, clasa politică românească a fost extrem de optimistă atunci când și-a prognozat veniturile pentru acest an fiscal. Ca să aveți așa niște cifre, și-a prognozat să aibă venituri de 381 de miliarde de lei și, în fapt, a reușit să strângă până acum că am vreo 368 de miliarde de lei. Vedeți deja câteva zeci de miliarde de diferență.

„Dacă Doamne ferește se gripează ceva la economia regională, în economia globală, ce facem?”

La cheltuieli au zis că este suficient să cheltuie vreo 414 miliarde de lei, dar deja până acum a cheltuit vreo 424 de miliarde de lei. Când vorbim de deficit, ne raportăm mereu la proiecțiile și visele constant optimiste și exagerat optimiste ale clasei politice românești. Problema este că, în considerarea acestor prognoze extrem de optimiste, statul român s-a mărit, s-au umflat atât ca infrastructură, ca numiri, zeci de mii și milioane de angajați și colaboratori ș.a.m.d. cât și în ceea ce privește susținerea unor cheltuieli care mai de care mai speciale. Ei bine, chestiunea asta trebuie să o plătească cineva, pentru că socoteala nou de-acasă nu s-a potrivit cu cea din teren.

Pe de o parte, pe de altă parte, avem această nefericită suprapunere, o majoritate politică de peste 70% cum a fost până la un moment dat în Parlament și încă câțiva ani de creștere economică adiacentă, am avut 4% 3,5% acum avem 2%.

Dacă în asemenea situații avem asemenea nivele de alerte, dacă Doamne ferește se gripează ceva la economia regională, în economia globală și așa suntem îndatorați, ce facem? Apelăm din nou la la FMI și tăiem peste noapte 25% din cheltuielile bugetare”, spune Dacian Paladi, analist economic.