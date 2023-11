Profesor universitar la ASE, despre noua lege a pensiilor 2024 și majorarea de 40%: „Cresc taxele din nou în 2024, TVA cel mai probabil!”

Profesorul universitar din cadrul Academiei de Științe Economice București, Cristian Păun, a explicat care este problema noii legi a pensiilor 2024 și care ar putea fi repercusiunile după intrarea în vigoare.

„O să crească pensiile cu 40%, din septembrie 2024, pe medie. După ce, la început de an vor mai crește cu 13,7%. De fapt, o să crească taxele!

Statul va avea nevoie de vreo 16 miliarde de lei la început de an în plus adăugat pentru bugetul de pensii. Și vreo alte 14 miliarde de lei pentru cele 4 luni de pe final de an când va aplica legea pensiilor. Adică, pentru un an întreg (din 2025, de exemplu) statul trebuie să scoată din buzunar încă vreo 58 de miliarde de lei pentru bugetul de pensii (datele sunt preluate din comunicările oficiale ale Ministerului Muncii și ale Guvernului României).

Asta înseamnă cam 11 miliarde de Euro / an. Cam 1100 de kilometri de autostrată. Exact cam cât am făcut în ultimii 30 de ani. Doar pe pensii. Și asta este suma ce trebuie plătită în plus față de ce avem acum, pe deficit excesiv și datorie publică la cele mai mari dobânzi și în creștere. Estimarea este corectă, 3% din PIB reprezintă doar această creștere din bani pe care nu îi avem. Deficitul estimat pe anul următor, fără această creștere, este de undeva pe la 4,5% din PIB. Numai cu măsura aceasta am consumat aproape 2/3 din deficitul prognozat pe anul următor.

Cresc taxele din nou în 2024, TVA cel mai probabil!”, a transmis Cristian Păun, profesor universitar în cadrul ASE București, prin intermediul paginii de socializare.