SURSE: Cine sunt numelele de miniștri vehiculate pentru Guvernul Veștea și ce funcții sunt încă disputate. LISTA

Premierul desemnat Adrian Veștea pregătește formula noului Cabinet cu care intenționează să se prezinte în fața Parlamentului, însă rămâne incert dacă va reuși să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Executivului.

Potrivit unor informații publicate de Euronews, lista miniștrilor se află încă în proces de definitivare, existând posibilitatea ca unele nume să fie schimbate în urma negocierilor politice aflate în desfășurare.

În actuala variantă a echipei guvernamentale apar Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Vlad Nistor la Ministerul Culturii, Lucian Bode la Ministerul Economiei, Alina Gorghiu la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cătălin Predoiu la Ministerul Afacerilor Interne, Nicoleta Pauliuc la Ministerul Apărării, Luca Niculescu la Ministerul Afacerilor Externe, Radu Marinescu la Ministerul Justiției, Cristian Pistol la Ministerul Transporturilor, Bogdan Ivan la Ministerul Energiei, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, Florin Manole la Ministerul Muncii și Florin Barbu la Ministerul Agriculturii.

Sursele citate susțin însă că discuțiile continuă, iar distribuirea portofoliilor ar putea suferi modificări. Cătălin Predoiu ar fi interesat de funcția de președinte al Senatului, deși este propus pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Aceeași funcție ar fi avut-o în vedere și Nicoleta Pauliuc, nominalizată pentru Ministerul Apărării.

De asemenea, PSD analizează posibilitatea unei noi împărțiri a ministerelor și ar fi dispus să renunțe la Ministerul Muncii, unde este menționat Florin Manole, preferând ca acest portofoliu să fie preluat de PNL.

foto: arhivă

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