ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba, unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta: Program, tarife și facilități 2021

Odată cu creșterea temperaturii și relaxarea măsurilor împotriva corovirusului, a început redeschiderea a tot mai multe ștranduri și piscine din județul Alba.

Cel mai bun motiv pentru o escapadă la piscină sunt temperaturile care se apropie sau uneori depășesc 40°C. Atunci când se anunţă arşiţă în toată ţara, piscinele sunt singurele locuri pline de oameni și ne fac să trecem mai ușor zilele călduroase.

Astoria Pool Park

Astoria Pool Park este situat pe DN1, comuna Sântimbru și a devenit încă de la început un punct de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Sub mottoul „Fun happens under the sun”, Astoria Pool Park este un punct de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Centrul dispune de o piscină cu apă încălzită, un jacuzzi exterior și paturi de hidromasaj.

Clienții se pot răcori la „Water Bar”, care oferă un meniu variat de băuturi, inclusiv frozen drinks, pregătite după rețetele proprii ale locației. Complexul are inclusă o zonă pentru servirea mesei, unde se poate opta atât pentru gustări și salate, cât și pentru pizza.

Tarife:

Luni – vineri: 30 de lei/ persoană, inclus prosop de plajă și șezlongul.

Sâmbătă – duminică: 40 de lei/persoană, inclus prosop de plajă și șezlongul.

Program:

luni – duminică: 9.00 – 21.00

Ștrandul Municipal Aiud

Situat pe strada Băilor nr. 2, ştrandul din Aiud este o altă opțiune demnă de luat în considerare în cazul în care te prinde vara acasă!

Ştrandul deţine un bazin pentru adulţi, cu o adâncime de 2,5 m şi o lungime de 35 m, precum şi un bazin cu apă încălzită pentru copii.

Pentru cei care doresc, locația oferă în incintă un bar şi o terasă pentru servirea mesei, la prețuri acecsibile.

Tarife:

Luni – duminică 25 lei/adulți, 20 lei/copii sub 14 ani.

Program:

Luni – duminică 8.00 – 20.00.

Piscina de la Allegria Hotel Spa &Wellness

Situată la ieşirea din Alba Iulia spre Sebeş, intersecţia cu drumul spre Vinţu de Jos, piscina de la Allegria Hotel Spa & Wellness poate fi o alegere ideală pentru cei care doresc să scape de stresul şi agitaţia din oraș.

Piscina exterioară are lungimea de 26 de metri, lăţimea de 9 metri, iar adâncimea de 1,5 metri. Apa este sărată şi are temperatura de 28 de grade Celsius.

Chiar lângă piscină se află amplasat şi barul, astfel clienţii se pot răcori cu o băutură chiar din ştrand.

Anul acesta este disponibilă doar piscina din exteriorul complexului.

Tarife:

Luni – vineri: 20 de lei cu prosop și șezlong inclus

Sâmbătă – Duminică: 40 de lei cu prosop și șezlong inclus

Program:

Zilnic 9.30 – 22.00

Pensiunea Drumul Dragostei (între Alba Iulia şi Vinţu de Jos)

Situată într-o zonă liniştită şi pitorească, la 3 km de Alba Iulia (spre Vinţu de Jos), pesiunea Drumul Dragostei are o piscină exterioară cu o lungime de 17 metri şi o adâncime de 1,6 metri.

Pe lângă spaţii de cazare, proprietatea Drumul Dragostei oferă facilităţi de echitaţie şi acces gratuit la internet Wi-Fi.

Locația dispune de posibilități de joacă pentru copii, posibilitatea de a juca tenis de masă și tenis de câmp.

Drumul Dragostei are, de asemenea, un restaurant care serveşte preparate din bucătăria românească tradiţională.

La zona de food & drinks se pot servi băuturi alcoolice și răcoritoare, precum și produse grill.

Tarife:

luni – vineri: 25 de lei pentru adulți, 20 de lei pentru copiii între 4 și 12 ani

sâmbătă-duminică: 35 de lei pentru adulți, 30 de lei pentru copii

Program:

luni – vineri: 10.00 – 20.00

sâmbătă – duminică: 09.00 – 20.00

Baza de Agrement Blaj

Baza de Agrement a municipiului Blaj, situată în Parcul Avram Iancu, se întinde pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi şi dispune de un ştrand pentru adulţi, trei bazine pentru copii, un gazon generos pentru plajă, vestiare, duşuri, wifi, terenuri de sport (unul de tenis pe zgură, altul sintetic pentru fotbal şi baschet), spaţii de joacă şi alimentaţie publică.

Terenurile de sport, spaţiile de joacă, gazonul generos pe care se poate face plajă, spaţiile de alimentaţie publică, internetul gratuit în sistem Wi-Fi şi instalaţia de sonorizare fac din baza de agrement o destinaţie râvnită de blăjeni şi nu numai.

Baza de agrement și-a deschis porțile publicului din data de 27 iunie.

Tarife:

15 lei pentru adulți şi 8 lei pentru copiii sub 14 ani

Program:

Marţi – duminică 9.00 – 20.30

Ștrandul de la Zlatna

Ștrandul de la Zlatna este o recomandare potrivită pentru toți cei din împrejurimi.

Situat la iesirea din Zlatna spre Abrud pe partea stangă, lângă Stadionul ”Minaur”, ştrandul are două bazine, unul pentru adulţi şi unul pentru copii.

Vă puteți bucura aici de plaje amenajate din iarbă, nisip, grilaje din lemn semisintetic de exterior precum şi zone de plajă cu pavele pentru şezlonguri.

Ștrandul este deschis publicului din data de 30 iunie.

Piscina Perla Arieșului

Piscina de la Vila Perla Arieșului este locul ideal pentru a petrece o zi de vacanță în mijlocul naturii, la poalele munților, într-un sat care a păstrat intacte obiceiurile moților. O pensiune cochetă, plină de căldură, cu legende și povești care nu te plictisesc, un loc perfect pentru relaxare si vânătoare de fotografii pentru că aici peisajele sunt amețitoare și te farmecă din prima clipa. Nici nu ajungi sa înnoptezi că te și gândești cum îți planifici zilele libere, să revii aici. Este o recomandare potrivită pentru toți cei din împrejurimi și nu doar

Piscina face parte din patrimoniul Vilei Perla Arieșului și poate fi vizitată pentru o doză de răcoare pe drumul național 75, în localitatea Albac pe strada Crișan la numărul 60, unde ospitalitatea specifică ardeleanului vă așteaptă înspre a vă încânta.

Tarife:

luni – duminică: 30 lei pentru adulți, 15 lei pentru copii sub 15 ani

Program:

luni – duminică 10.00 – 21.00.

Pe măsura ce ștrandurile și piscinele din județul Alba se vor deschide și numărul unităților disponibile va crește , Ziarul Unirea va face un update la zi cu fiecare schimbare astfel încât cititorii să fie informați cu privire la disponibilitatea, programul și tarifele ștrandurilor și piscinelor din județ.