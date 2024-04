LPS Sebeș, eliminată în sferturile de finală la Under 17, după 2-6 cu SCM Zalău!

LPS Sebeș a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului Under 17, după eșecul drastic din deplasare cu SCM Zalău, scor 2-6 (0-3).

Vizitatorii conduși de Doru Oancea au fost copleșiți de miza jocului eliminatoriu. emoțiile și-au spus din plin cuvântul și după un sfert de oră gazdele aveau avantaj de 3 goluri. Zarurile fuseseră deja aruncate, iar vizitatorii au redus ecartul prin Vintilă (53, la 0-4) și Todea (83, la 1-5).

„Am fost copleșiți de miză, asta e clar și depășiți categoric la capitolul atitudine. A contat faptul că am jucat pe iarbă, noi fiind obișnuiți cu terenul sintetic. După începutul modest, am echilibrat, am avut ocazii, dar până la urmă aceasta a fost soarta întâlnirii. Am văzut ce înseamnă importanța unui asemenea meci„, a punctat Doru Oancea.



A fost ultimul joc din această stagiune pentru „leii” din Sebeș, care au terminat play-off-ul pe poziția secundă și s-au calificat în optimile de finală.

LPS Sebeș: Similie – Davel, Cătană, Vintilă, Moise, Crișan, Cosma, Rădac, Ghitan, Popoviciu, Todea, rezerve Crețu, An. Ursu, Al. Ursu, Ganga, Boca, Hațegan, Dican, Fulea.

