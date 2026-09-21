Stare de urgență în Republica Moldova, în sectorul energetic și hidrologic. Maia Sandu: „Nu avem nici petrol, nici gaze!”

Starea de urgență va fi introdusă în Republica Moldova, în sectorul energetic și hidrologic, a declarat luni, 21 septembrie 2026, președinta Maia Sandu, în urma unei ședințe a Consiliului Național de Securitate (NSC).

Criză în Republica Moldova

„Consiliul a recomandat, în acord cu parlamentul, guvernul și instituțiile responsabile, introducerea unei stări de urgență în domeniul energiei și hidrologiei. Acest lucru este necesar pentru ca guvernul să aibă pârghiile necesare pentru a răspunde la situații de urgență,” a spus președintele.

Ea a subliniat că a convocat o ședință a NSS în legătură cu situația critică din sectorul energetic.

„Din păcate, Moldova depinde complet de importurile de energie. Nu avem nici petrol, nici gaze, nici capacitatea de a influența prețurile pe piața mondială, care cresc constant. Prețul gazului a depășit 83 de euro pe MWh, adică 1.000 de dolari la 1.000 de metri cubi – de 2,5 ori mai scump decât anul trecut”, a spus președintele.

Ea a remarcat, de asemenea, prețurile fără precedent ridicate pentru benzină și motorină la nivel mondial, precum și instabilitatea generării de energie electrică cauzată de nivelul scăzut al apei din râuri din cauza secetei.

„Nu putem influența prețurile. Dar cel mai mare risc este să se asigure că oamenii au acces constant la energie și apă. Cel mai mare risc este ca aceste resurse să nu fie suficiente. Vedem că cererea pentru resurse energetice crește, facilitățile de stocare din Europa nu sunt pline, iar prețurile cresc, de asemenea. Și nu putem prezice cum se va evolua situația, care se schimbă foarte rapid. Prin urmare, Consiliul Național de Securitate a concluzionat că este necesar să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura populației resurse de apă și energie”, a subliniat Maia Sandu.

Trebuie spus că R. Moldova are un regim ridicat de alertă în sectorul energetic și hidrologic.

A fost anunțată de Guvern pe 28 iulie.

O stare de urgență în R. Moldova poate fi introdusă de Parlament doar la cererea Guvernului.

Anunțul pe larg făcut de Maia Sandu

„La Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat azi, am analizat factorii de risc și vulnerabilitățile regionale care pun presiune pe domeniul energetic din Republica Moldova.

Republica Moldova nu are zăcăminte nici de petrol, nici de gaze naturale, depindem în totalitate de ceea ce putem cumpăra de pe piața internațională.

Situația mondială este tot mai complicată – prețurile cresc în toată lumea: prețul de referință pe piața europeană la gazele naturale a crescut de 2 ori și jumătate față de anul trecut. Benzina și motorina au ajuns la cele mai mari prețuri înregistrate vreodată în UE. Acum cea mai presantă problemă este capacitatea de aprovizionare cu energie.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu.

Mobilizarea tuturor instituțiilor este esențială – economia și cetățenii trebuie să fie aprovizionați fără întrerupere cu resurse energetice.

Astfel, în cadrul ședinței, am adoptat o serie de decizii:

• Am convenit împreună cu Parlamentul, Guvernul și instituțiile responsabile necesitatea de a declara stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic, pentru ca instituțiile să poată acționa rapid.

• Guvernul va pregăti planuri minuțioase pentru diferite scenarii, așa încât fiecare instituție să știe ce are de făcut în situația în care apar probleme de aprovizionare.

• Instituțiile trebuie să asigure capacitate de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece, posibilitatea de a utiliza în regim de urgență interconexiunile de 110kV cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera România-Republica Moldova.

• Instituțiile responsabile au obligația de a crea rezerve de echipamente și piese de schimb pentru a putea interveni rapid în cazul unor avarii.

• Instituțiile responsabile vor asigura stocurile necesare de rezerve de gaze și vor pregăti, treptat, și stocuri de urgență de produse petroliere.

• Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga durată a sezonului rece. Compensațiile vor ține cont de evoluția tarifelor și de cât de vulnerabilă este fiecare gospodărie.

• Guvernul va veni cu informații clare despre ce pot face oamenii pentru a economisi energie și cum trebuie să procedeze dacă apar întreruperi temporare de electricitate, gaze sau căldură.

• CNS a examinat și a dispus măsuri prin care să fie mai bine protejate de acțiunile ostile obiectivele de care depinde alimentarea cu energie a țării, inclusiv în fața pericolului dronelor.

• Pe dimensiunea atacurilor cibernetice: vulnerabilitățile critice identificate urmează să fie remediate cu prioritate.

• Instituțiile urmează să identifice modalități (inclusiv digitale) prin care populația este avertizată în situații de criză, până când devine funcțional sistemul MD-Alert”, a explicat Maia Sandu, pe Facebook.

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