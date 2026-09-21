Campionatul Național de Powerlifting, o competiție cât o țară. Septembrie de poveste la Alba Iulia
Campionatul Național de Powerlifting, o competiție cât o țară. Septembrie de poveste la Alba Iulia
Se spune despre powerlifting că este cel mai reprezentativ sport de forță. Și este adevărat. Dincolo de acest adevăr simplu, timpul a demonstrat că acest sport are puterea de a strânge în jurul său sute de sportivi, mii de susținători, zeci de mii de vise transformate uneori în medalii, alteori în lacrimi, alteori în recorduri care atrag respect. Powerliftingul este genul acela de poveste care devine certitudinea unei generații care a făcut și nu a spus că o să facă. Să reținem asta.
Alba Iulia a fost de-a lungul săptămânii trecute scena uneia dintre cele mai importante competiții desfășurate aici în ultimii 35 de ani, Campionatul Național de Powerlifting clasic și echipat, un eveniment sportiv la startul căruia s-au aliniat peste 300 de sportivi si antrenori în așteptarea unor rezultate remarcabile. Și au fost, chiar au fost. Recordurile naționale înregistrate au fost în număr mare demonstrând odată în plus valoarea acestui fenomen denumit powerlifting.
Sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost în sine un loc de poveste într-o organizare pe care o considerăm la nivelul unei competiții internaționale și pentru asta mulțumim co-organizatorilor acestei competiții, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia si CS Universitar Alba Iulia, parteneri care au înțeles și sprijinit marea performanță generată de un sport cu un potențial de creștere fabulos.
Filozofia acestui campionat național, dincolo de rezultatele sportive și de asigurarea unei infrastructuri sportive de cel mai înalt nivel, a gravitat si în jurul conceptului de turism sportiv care să genereze venituri suplimentare operatorilor din domeniu și al celui de promovare a municipiului Alba Iulia drept o destinație care îmbină sportul cu turismul de calitate. Nu avem date oficiale cu ceea ce înseamnă cheltuiala efectuată de câteva sute de oameni timp de o săptămână la Alba Iulia dar cu certitudine vă spunem că, contribuția noastră este relevantă în context.
Ovidiu Pănăzan, președinte Federația Română de Powerlifting “ În primul rând vreau să mulțumesc celor care au participat la organizarea unei competiții care face fără îndoială cinste sportului și municipiului Alba Iulia. Mulțumiri speciale sunt adresate Universității „1 Decembrie 1918 „ din Alba Iulia si si CS Universitar Alba Iulia care au sprijinit în calitate de co-organizatori eforturile noastre. Powerliftingul a dovedit, din nou, tuturor că este unul dintre cele mai importante sporturi din România. După aproape două decenii de activitate, Alba Iulia dovedește prin powerlifting că poate fi un loc în care strategia, viziunea și performanța se întâlnesc în special pentru că managementul FRP a permis asta.
Este evident pentru mine că în acest moment powerliftingul românesc reprezintă un fenomen care se integrează perfect în categoria de furnizor de resurse pentru comunitatea locală și nu cred că trebuie să ne ferim de cuvinte. Aportul la economia locală se observă de fiecare dată când organizăm ceva la Alba Iulia și acest aspect nu este o știre, o percepție sau un punct de vedere. Este un indicator valid pe care l-am atins în baza unei construcții în care am crezut și pe care am creditat-o cu mai mult decât cu buna intenție. Mulțumesc tuturor celor care au înțeles ce fac.”
Ovidiu PĂNĂZAN
Presedinte FEDERATIA ROMANA DE POWERLIFTING
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