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Spor natural negativ al populaţiei în România: Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât al nou-născuţilor în iulie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Spor natural negativ al populaţiei în România: Numărul deceselor a fost 1,4 ori mai mare decât al nou-născuţilor în iulie 2026

Sporul natural al populației s-a menținut negativ în luna iulie 2026, fiind înregistrate cu 5.280 mai multe decese decât nașteri, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), preluate de Agerpres.

În luna iulie 2026, au fost înregistrate certificatele de naştere pentru 13.497 de copii, cu 589 mai puţini (-4,2%) comparativ cu aceeaşi lună din 2025, dar cu 1.705 mai mulţi (+14,5%) faţă de luna iunie 2026.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în iulie a fost de 18.777, în scădere cu 170 (-0,9%) faţă de iulie 2025 şi cu 262 (-1,4%) faţă de luna precedentă. Pentru copiii cu vârsta sub un an au fost înregistrate 64 de decese, cu 12 mai puţine decât în iulie 2025 şi cu 25 mai multe faţă de iunie 2026.

În iulie 2026, 40,7% din totalul deceselor, respectiv 7.646, s-au înregistrat la persoane cu vârsta de 80 de ani şi peste. Persoanele cu vârste între 70 şi 79 de ani au reprezentat 28,3% din total, cu 5.311 decese, iar cele cu vârste între 60 şi 69 de ani, 15,7%, cu 2.952 decese.

Cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani, cu 57 de cazuri, 0-4 ani, cu 76 de cazuri, şi 20-29 de ani, cu 83 de cazuri.

În mediul urban au fost înregistrate 9.607 decese, iar în mediul rural 9.170. Faţă de iulie 2025, numărul deceselor a crescut cu 0,9% în mediul urban şi a scăzut cu 2,7% în mediul rural.

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