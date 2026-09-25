Conferința internațională „The Life and Afterlife of John Hunyadi / Viața și posteritatea lui Iancu de Hunedoara” la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia
Conferința internațională „The Life and Afterlife of John Hunyadi / Viața și posteritatea lui Iancu de Hunedoara” la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia
Cine a fost, dincolo de manualele de istorie, Iancu de Hunedoara? Cum arătau lumea, conflictele și jocurile de putere ale vremurilor sale și, mai ales, cum s-a schimbat imaginea lui de-a lungul secolelor?
În 22 și 23 octombrie 2026, Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia îi invită pe iubitorii de istorie la Conferința internațională „The Life and Afterlife of John Hunyadi / Viața și posteritatea lui Iancu de Hunedoara”.
Timp de două zile, cercetători din România și din Ungaria vor privi personalitatea lui Iancu de Hunedoara din mai multe unghiuri: de la originile familiei Huniazilor și Castelul de la Hunedoara, până la războaiele, economia și viața religioasă a secolului al XV-lea. Un loc important îl va ocupa și felul în care memoria lui Iancu de Hunedoara a fost păstrată, reinterpretată și transformată în secolele care au urmat.
La Alba Iulia vor fi prezenți, printre alții, Levente Nagy, Emőke Szilágyi, Dana Jenei, András W. Kovács, Tamás Fedeles, Radu Lupescu, Daniela Marcu-Istrate, Maria Frînc și Liviu Cîmpeanu, reprezentând instituții academice, universitare și muzeale din țară și din străinătate.
Programul va include și prezentări de carte dedicate Evului Mediu, între care volumul semnat de Liviu Cîmpeanu, „Iancu de Hunedoara, erou al cruciadei târzii / Hunyadi János, a kései keresztes hadjáratok hőse”.
Iar istoria nu va rămâne doar între paginile comunicărilor științifice. În 22 octombrie, de la ora 18:00, publicul este invitat la vernisajul expoziției „Metamorfozele lui Iancu de Hunedoara”, care urmărește felul în care imaginea sa s-a schimbat de-a lungul timpului.
Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei până la 13 noiembrie 2026, după care va fi itinerată la Muzeul Castelul Corvinilor din Hunedoara și la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.
Două zile de istorie, cercetare și povești despre unul dintre cele mai cunoscute personaje ale Evului Mediu. Vă așteptăm la Alba Iulia, potrivit unui comunicat de presă transmis de Palatul Principilor Transilvaniei.
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