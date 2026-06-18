Sorin Grindeanu: Consiliul Național va stabili dacă PSD intră în Guvernul Veștea. Când se va lua decizia
Sorin Grindeanu: Consiliul Național va stabili dacă PSD intră în Guvernul Veștea. Când se va lua decizia
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, 18 iunie 2026 că social-democrații vor stabili în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veștea.
„Am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani, este un om care a câștigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Județean Brașov, a fost și primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României.
Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare.
Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aș dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veștea’, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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