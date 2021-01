SONDAJ| Sunteți de acord implementarea parcărilor cu plată în municipiul Alba Iulia la tarifele impuse de Primăria Alba Iulia?

De luni, 18 ianuarie va începe tarifarea locurilor de parcare publice din municipiul Alba Iulia, cele deja trasate și pentru care există panouri informative privind prețurile și modalitatea de plată încă de anul trecut, potrivit edilului Gabriel Pleșa.

Pe perioada stării de urgență taxarea a fost suspendată, prin decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență, stare de fapt care s-a prelungit, iată, până astăzi.

Your browser does not support the video tag.

Tarifele de parcare sunt diferențiate, pe zone și intervale de timp (o oră, două ore, o zi și pentru unele zone, și pentru o jumătate de oră). În weekend (sâmbăta și duminica) va fi gratis, iar cei care doresc își pot face abonamente.

În primele două săptămâni de la intrarea în vigoare a regulamentului parcărilor publice, contravenienții vor fi sancționați doar cu avertisment de către polițiștii locali, urmând ca după aceste 2 săptămâni de acomodare să fie acordate amenzi.

Sunteți de acord cu introducerea PARCĂRILOR cu PLATĂ la tarifele anunțate de Primăria Alba Iulia? Da

Sunt de acord cu parcările cu plată, dar la tarife mai mici

Nu sunt necesare parcările cu plată

Nu ma interesează View Results