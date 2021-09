Situația paturilor ATI, pentru pacienții cu COVID-19: NUMAI 16 sunt libere, la nivel național

Sute de elevi și voluntari ai instituțiilor publice din Alba au muncit pentru un județ mai curat, de Ziua de Curățenie Națională

We did it, again! – un motto potrivit activității organizate de Let s do it, Romania! În 18 septembrie și anume Ziua de Curățenie Națională, eveniment la care au reușit să participe mii de voluntari de toate vârstele din județul nostru, aceștia înțelegând cât de important este efortul lor de a ecologiza mediul și de a responsabiliza și pe cei din jurul lor prin atitudinea lor corectă, civică.

Mulțumim edililor din Sebeș, Daia Romana, Gârda, Fărău, Pianu, Câmpeni, Aiud care au răspuns prompt invitației noastre prin mobilizarea voluntarilor, identificarea zonelor ce urmau a fi curățate, asigurarea operatorilor de salubritate și implicarea acestora pentru buna desfășurare a evenimentului.

Mulțumim partenerilor noștri: Apele Romane- Sistemul Administrației Naționale a Apelor Române Alba, Romsilva – direcția Silvica Alba.

Mulțumim tuturor voluntarilor din instituții, precum Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Centrul Cultural „Lucian Blaga”, Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Asociația ecologica „La Pas” – Pianu și ONG-uri.

Mulțumim elevilor și cadrelor didactice din peste 20 de scoli care și-au luat din timpul lor liber și fără de care nu ar fi fost posibila reușită acestei acțiuni. „Roadele muncii noastre” s-au concretizat în mii de tone deșeuri strânse , kilometri de păduri, maluri ale apelor, zone urbane igienizate și ecologizate .

Mulțumim sponsorilor noștri, Elis Pavaje Alba și Ambient Alba Iulia, care ne-au susținut în demersurile noastre și ne-au ajutat să ne atingem obiectivul, acela de a conștientiză necesitatea unui mediu curat, armonios, prietenos, o condiție necesara dezvoltării armonioase a tuturor.

„O astfel de acțiune n-ar trebui să rămână singulara și să se petreacă doar o dată pe an, ci ar trebui să devina o deprindere, care, prin atitudinea protectoare și iubitoare fata de fata de natura, va promova ideea că, indiferent cine suntem şi ce facem, avem un impact asupra mediului şi o responsabilitate care rezultă din aceasta. Important este să conştientizăm acest lucru şi să fim responsabili, luând atitudine şi intervenind acolo unde ştim că implicarea noastră poate schimba ceva”, a declarat Lăură Brădilă- coordonator Let s do it, Romania! -Alba.